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Лариса Долина: Пугачева помогла мне обрести крышу над головой

Известная российская певица Лариса Долина за кулисами фестиваля «Песня года» рассказала, как Алла Пугачева помогла ей обрести крышу над головой. Мало кто знал, что, будучи популярной исполнительницей, она жила в гостиницах.

Лариса Долина: Пугачева помогла мне обрести крышу над головой

Лариса Долина на сцене «Олимпийского» исполнила композицию «Улыбайся мне», которую написал Уолтер Афанасьев. Многие подумали, что слова о том, что сердце раскололось навсегда, посвящены ее супругу, что косвенно подтверждает слухи о размолвках в семье. Однако сама артистка решила поделиться, какую роль в судьбе для нее сыграла Алла Пугачева.

Лариса Долина: Пугачева помогла мне обрести крышу над головой

По словам Долиной, Примадонна в начале 80-х годов совершила поступок, который можно назвать поистине героическим. Тогда Алла Борисовна отправилась в Моссовет, чтобы просить для коллеги квартиру. Этого шага Долина никогда не забудет. Ей бы хотелось, чтобы Пугачева вернулась на сцену.

Ранее ДНИ24 сообщали, что Сергей Лазарев показал танцы с Лерой Кудрявцевой за кулисами «Песни года».



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:37

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