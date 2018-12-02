Власти Америки настаивают на сейсмическом исследовании Атлантики
Американские власти решили дать разрешение на сейсмическое исследование Атлантики. Данное изучение может навредить или даже привести к смерти животных обитающих в воде.
Сейчас стало известно, что президент США планирует разрешить компаниям, добывающим нефть, пользоваться сейсмическими взрывателями при исследовании дна Атлантического океана. Но ученые уверены, что данные действия приведут к гибели множества морских животных.
Специалисты напоминают, что при сейсмическом исследовании проходит съемка со дна судов с помощью пневматического оружия высокого давления, которое создает акустические ударные волны, отскакивающие от дна океана. Данные сигналы регистрируют судовые датчики, которые используются для создания карты морского дна и его оценки для бурения. Но при этом это опасно практически для всех морских обитателей.
Сейчас стало известно, что президент США планирует разрешить компаниям, добывающим нефть, пользоваться сейсмическими взрывателями при исследовании дна Атлантического океана. Но ученые уверены, что данные действия приведут к гибели множества морских животных.
Специалисты напоминают, что при сейсмическом исследовании проходит съемка со дна судов с помощью пневматического оружия высокого давления, которое создает акустические ударные волны, отскакивающие от дна океана. Данные сигналы регистрируют судовые датчики, которые используются для создания карты морского дна и его оценки для бурения. Но при этом это опасно практически для всех морских обитателей.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:26