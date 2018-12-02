Появилось живое видео защитного стекла для экрана Samsung Galaxy S10
На просторах Сети появилось видео, на котором живьем демонстрируется лицевая часть смартфона Samsung Galaxy S10. Ролик был сделан в рамках запуска коммерческой сети 5G на территории Южной Кореи. Таким образом, появилась возможность увидеть защитное стекло девайса.
По имеющимся данным, корейский производитель использует Galaxy S10 для тестирования сетей пятого поколения. Если говорить о самом смартфоне, то детально рассмотреть переднюю часть нельзя, а вот на задней панели пользователи сразу обращают внимание на горизонтальную камеру, которую уже давно приписывают девайсу все инсайдеры.
Имеется информация, что на видео представлена не окончательная версия Galaxy S10, поскольку в нижней части дисплея рамка является довольно широкой по сравнению с тем, что было показано ранее. Сам же анонс устройства состоится только в следующем году в рамках выставки MWC.
По имеющимся данным, корейский производитель использует Galaxy S10 для тестирования сетей пятого поколения. Если говорить о самом смартфоне, то детально рассмотреть переднюю часть нельзя, а вот на задней панели пользователи сразу обращают внимание на горизонтальную камеру, которую уже давно приписывают девайсу все инсайдеры.
Имеется информация, что на видео представлена не окончательная версия Galaxy S10, поскольку в нижней части дисплея рамка является довольно широкой по сравнению с тем, что было показано ранее. Сам же анонс устройства состоится только в следующем году в рамках выставки MWC.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:43