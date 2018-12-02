Появилось живое видео защитного стекла для экрана Samsung Galaxy S10





По имеющимся данным, корейский производитель использует Galaxy S10 для тестирования сетей пятого поколения. Если говорить о самом смартфоне, то детально рассмотреть переднюю часть нельзя, а вот на задней панели пользователи сразу обращают внимание на горизонтальную камеру, которую уже давно приписывают девайсу все инсайдеры.Имеется информация, что на видео представлена не окончательная версия Galaxy S10, поскольку в нижней части дисплея рамка является довольно широкой по сравнению с тем, что было показано ранее. Сам же анонс устройства состоится только в следующем году в рамках выставки MWC.