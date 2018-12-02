Кети Топурия тяжело переживает расставание с рэпером Guf





Кети Топурия и популярного рэпера Guf связывали длительные романтические отношения. Девушка часто показывала поклонникам их общие фотографии, на которых молодые люди радостные и улыбающиеся. А несколько месяцев назад всё изменилось. Вместо счастливых фотографий у Кети стали часто появляться посты, наполненные грустными размышлениями. Подписчики певицы пришли к выводу, что она рассталась с Долматовым.Вскоре их предположения подтвердились, так как в прессе появились признания 18-летней жительницы Екатеринбурга Яны Шевцовой о её длительной тайной связи с Алексеем. При этом девушка сообщала о своей беременности и о том, что не будет рожать из-за обиды на рэпера. Алексей от связи с Яной не отказывался, только уточнил, она на десять лет старше названного возраста.По прошествии времени Кети так и продолжает размещать в соцсетях грустные посты-размышления, в которых можно увидеть тоску за бывшим возлюбленным. Поклонники стараются поддержать любимую певицу, выражают ей слова одобрения и поддержки, советуют забыть прошлое и продолжать жить дальше.