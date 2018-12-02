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Сеть удивил Hyundai Solaris с 400-сильным турбомотором

Тюнеры поработали над новым Hyundai Solaris, добавив в него турбированный мотор, который способен выдавать 410 лошадиных сил. Пользователей сети буквально удивил полученный результат.

Сеть удивил Hyundai Solaris с 400-сильным турбомотором

Внешне Hyundai Solaris практически никак не изменился, акцент на этот раз делался на подкапотном пространстве. Чтобы установить мощный движок Garret 3071R, специалистам пришлось перенести в другое место аккумулятор, бачок, фильтр, систему охлаждения, вакуумные линии и проводку. На месте клапанов теперь находятся заглушки, позволяющие закрывать капот.

Вышеназванный двигатель для Hyundai Solaris был позаимствован у компании BMW, а коробка передач – у японского производителя Toyota. Для модернизированного авто специалисты взяли стойки, которые установлены в модели Mitsubishi Lancer Evolution. На сегодняшний день основные работы завершены, но мелкие коррективы все же вносятся.



 
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Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:04

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