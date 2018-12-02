Сеть удивил Hyundai Solaris с 400-сильным турбомотором
Тюнеры поработали над новым Hyundai Solaris, добавив в него турбированный мотор, который способен выдавать 410 лошадиных сил. Пользователей сети буквально удивил полученный результат.
Внешне Hyundai Solaris практически никак не изменился, акцент на этот раз делался на подкапотном пространстве. Чтобы установить мощный движок Garret 3071R, специалистам пришлось перенести в другое место аккумулятор, бачок, фильтр, систему охлаждения, вакуумные линии и проводку. На месте клапанов теперь находятся заглушки, позволяющие закрывать капот.
Вышеназванный двигатель для Hyundai Solaris был позаимствован у компании BMW, а коробка передач – у японского производителя Toyota. Для модернизированного авто специалисты взяли стойки, которые установлены в модели Mitsubishi Lancer Evolution. На сегодняшний день основные работы завершены, но мелкие коррективы все же вносятся.
Внешне Hyundai Solaris практически никак не изменился, акцент на этот раз делался на подкапотном пространстве. Чтобы установить мощный движок Garret 3071R, специалистам пришлось перенести в другое место аккумулятор, бачок, фильтр, систему охлаждения, вакуумные линии и проводку. На месте клапанов теперь находятся заглушки, позволяющие закрывать капот.
Вышеназванный двигатель для Hyundai Solaris был позаимствован у компании BMW, а коробка передач – у японского производителя Toyota. Для модернизированного авто специалисты взяли стойки, которые установлены в модели Mitsubishi Lancer Evolution. На сегодняшний день основные работы завершены, но мелкие коррективы все же вносятся.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:04