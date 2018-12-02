Ученые назвали неожиданную угрозу из космоса





Зачастую исследователи изучают траектории движения астероидов, которые вращаются по своей орбите вокруг Солнца. Они предсказывают, существует ли реальная угроза Земле. Однако в случае столкновения небесного тела с другим объектом его направление может измениться. Не исключается, что движение начнется в сторону планеты.Падение астероида диаметром более 50 м на поверхность Земли приведет к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам. Ученые утверждают, что погубить планету и вовсе может небесное тело размером свыше 3 км. Предсказать приближение к Земле опасного объекта, резко меняющего траекторию, специалисты вряд ли смогут.Летом нынешнего года на границе ЮАР и Ботсваны упал астероид с кодовым названием 2018 LA, диаметр которого составил 3 м. Информация о его приближении стала известна за восемь часов до того, как он достиг поверхности Земли. Тогда вероятность столкновения составляла порядка 85%.По словам ученых, вокруг Земли вращаются около 15 тысяч астероидов размером не меньше 25 м. 8 тысяч небесных тел имеют диаметр до 140 м.