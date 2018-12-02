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Ученые назвали неожиданную угрозу из космоса

Ученые, которые работают на базе Мадридского университета в Комплутенсе, назвали новую возможную космическую угрозу. Они подсчитали вероятность столкновения с Землей астероида, в последнее время стремительно движущегося к планете. Тогда, как уверяют специалисты, эвакуацию будет проводить уже поздно.

Ученые назвали неожиданную угрозу из космоса

Зачастую исследователи изучают траектории движения астероидов, которые вращаются по своей орбите вокруг Солнца. Они предсказывают, существует ли реальная угроза Земле. Однако в случае столкновения небесного тела с другим объектом его направление может измениться. Не исключается, что движение начнется в сторону планеты.

Падение астероида диаметром более 50 м на поверхность Земли приведет к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам. Ученые утверждают, что погубить планету и вовсе может небесное тело размером свыше 3 км. Предсказать приближение к Земле опасного объекта, резко меняющего траекторию, специалисты вряд ли смогут.

Летом нынешнего года на границе ЮАР и Ботсваны упал астероид с кодовым названием 2018 LA, диаметр которого составил 3 м. Информация о его приближении стала известна за восемь часов до того, как он достиг поверхности Земли. Тогда вероятность столкновения составляла порядка 85%.

По словам ученых, вокруг Земли вращаются около 15 тысяч астероидов размером не меньше 25 м. 8 тысяч небесных тел имеют диаметр до 140 м.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:55

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