АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Apple продолжает усовершенствовать беспроводную зарядку AirPower

Американская компания Apple продолжает работать над улучшением своей беспроводной зарядки AirPower. Изначально предполагалось, что устройство появится на рынке в течение 2018 года, но сроки существенно сдвинулись.

Apple продолжает усовершенствовать беспроводную зарядку AirPower

Всю информацию об AirPower купертиновцы удалили с официального сайта. Как отмечают инсайдеры, этот проект не списан со счетов, просто разработчики усовершенствуют беспроводную зарядку.

На сегодняшний день имеются три важных недостатка. Первым является сильный перегрев, а это, в свою очередь, приводит к остановке процесса зарядки. Вторым недостатком выступают проблемы с ПО. Установлено, что некорректно функционирует процесс соединения, поэтому инженерам не удается обеспечить гармоничной работы механизма. Третья отрицательная сторона – сложная конструкция, ведь на малогабаритной плате девайса размещены сенсоры и компоненты совершенно разных размеров.

В скором времени все работы по усовершенствованию AirPower завершается. В документации новых смартфонов от компании Apple есть упоминание о данном устройстве. На рынок оно должно поступить в первом квартале следующего года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали неожиданную угрозу из космоса
В Москве на "Лубянке" неизвестный напал с ножом
Появилось живое видео защитного стекла для экрана
В Самаре археологи нашли жетоны с портретом
Apple продолжает усовершенствовать беспроводную
PSA Group в первой половине 2019 года представит
Сергей Лазарев показал танцы с Лерой Кудрявцевой
Тонкие и легкие ноутбуки LG Gram нового поколения
Американский профессор назвал безопасную для
Эксперты назвали ТОП-3 немецких люксовых седанов
Джеки Чан поделился шокирующими подробностями
Актёр Иван Добронравов в первый раз стал отцом
Капуста эффективно защищает сердечно-сосудистую
Новый клип Арианы Гранде поставил рекорд на
Александр Кержаков проиграл Милане Тюльпановой
Цитрусовые и гранаты помогут избежать простудных
Отец Марии Максаковой оставил ее без наследства
Александр Малинин поделился с поклонниками
В Японии начались Ultra HD-телетрансляции в
Пять простых привычек, продлевающих жизнь человека
Гарик Мартиросян показал на фото свое сходство с
Ведический астролог из Индии Пунит Нахата дал
В Сети опубликовали удивительный снимок галактики
Xiaomi внесла в базу FCC новый неизвестный
В Китае представили электрокроссовер Aiways U5
Очевидцы заметили над Новосибирском загадочное
Существует "счастливый способ" борьбы с лишним
Бюджетный процессор Athlon 200GE разогнали до 3,9
Эксперты сравнили LADA Priora, Kalina и Granta
Авраам Руссо продаёт шикарный особняк в Москве за
Просмотреть все новости