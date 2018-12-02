Apple продолжает усовершенствовать беспроводную зарядку AirPower





Всю информацию об AirPower купертиновцы удалили с официального сайта. Как отмечают инсайдеры, этот проект не списан со счетов, просто разработчики усовершенствуют беспроводную зарядку.На сегодняшний день имеются три важных недостатка. Первым является сильный перегрев, а это, в свою очередь, приводит к остановке процесса зарядки. Вторым недостатком выступают проблемы с ПО. Установлено, что некорректно функционирует процесс соединения, поэтому инженерам не удается обеспечить гармоничной работы механизма. Третья отрицательная сторона – сложная конструкция, ведь на малогабаритной плате девайса размещены сенсоры и компоненты совершенно разных размеров.В скором времени все работы по усовершенствованию AirPower завершается. В документации новых смартфонов от компании Apple есть упоминание о данном устройстве. На рынок оно должно поступить в первом квартале следующего года.