Эксперты назвали ТОП-3 немецких люксовых седанов на рынке РФ





Как известно, на рынке люксовых автомобилей на протяжении многих лет лидируют транспортные средства из Германии. Машины этого сегмента популярны во всём мире, и Россия не исключение. Несмотря на высокую стоимость, обеспеченные граждане стремятся подчеркнуть свой статус, приобретая продукцию из Германии.Изучив запросы, эксперты выяснили,наиболее популярен в РФ, несмотря на самую высокую стоимость среди конкурентов в классе. Автомобиль даже в минимальной комплектации обойдётся в 7 миллионов рублей. За эти деньги владелец получает версию с бензиновым силовым агрегатом, развивающим 370 лошадиных сил. На второй строчке оказался. Автомобиль уступил конкуренту, но при этом, по отзывам, сильных отличий в плане комфорта не имеет. Чтобы стать владельцем этого средства передвижения необходимо заплатить 6 миллионов. В этом случае под капотом новинки будет располагаться 3,0-литровый двигатель, являющийся на отечественном рынке единственным доступным. Он уступает лидеру 30 л.с.Замыкает ТОП-3 баварская модель. Несмотря на свою базовую стоимость - 4 миллиона 850 тысяч, она проиграла конкурентам из-за своего особенного характера. Конструкторы придали машине спортивный характер, предпочтя сделать её управление более отзывчивым, пожертвовав комфортом. Это сыграло важную роль, ведь чаще всего владелец модели передвигается в ней на пассажирском сиденье. Кроме того, мощность силовой установки у неё оказалась самая невысокая, при базовой комплектации. 2,0- литровый агрегат генерирует 249 "лошадок".