Американский профессор назвал безопасную для здоровья порцию картофеля фри
Сколько можно съесть картофеля фри без ущерба для здоровья, рассказал известный эксперт из Школы общественного здравоохранения (Гарвард, США), профессор Эрик Римм. Оказалось, что речь идет всего-навсего о шести ломтиках запретного соленого лакомства, о чем пишет Vox.
Ранее научно-исследовательских журнал American Journal of Clinical Nutrition со ссылкой на результаты тестов сообщал: 2-3 стандартные порции картофеля фри в неделю провоцирует развитие сахарного диабета, способствует ожирению и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Нужно отметить, что в обычной порции любимой многими картошки фри содержатся около 40-50 ломтиков. И сокращение этого количества всего к шести может показаться издевательством для настоящих фанатов такой еды. "Порция для птички!", - возмущаются они.
Ранее научно-исследовательских журнал American Journal of Clinical Nutrition со ссылкой на результаты тестов сообщал: 2-3 стандартные порции картофеля фри в неделю провоцирует развитие сахарного диабета, способствует ожирению и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Нужно отметить, что в обычной порции любимой многими картошки фри содержатся около 40-50 ломтиков. И сокращение этого количества всего к шести может показаться издевательством для настоящих фанатов такой еды. "Порция для птички!", - возмущаются они.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:54