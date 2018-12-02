Американский профессор назвал безопасную для здоровья порцию картофеля фри





Ранее научно-исследовательских журнал American Journal of Clinical Nutrition со ссылкой на результаты тестов сообщал: 2-3 стандартные порции картофеля фри в неделю провоцирует развитие сахарного диабета, способствует ожирению и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Нужно отметить, что в обычной порции любимой многими картошки фри содержатся около 40-50 ломтиков. И сокращение этого количества всего к шести может показаться издевательством для настоящих фанатов такой еды. "Порция для птички!", - возмущаются они.