Джеки Чан поделился шокирующими подробностями своей жизни
Известный американский актёр гонконгского происхождения Джеки Чан делится в своих мемуарах шокирующими поступками и подробностями жизни. Он признаётся в неоднократных изменах жене с дамами «лёгкого» поведения и жёстком обращении с детьми.
Мемуары Джеки Чана станут для многих откровением. Никто не мог подумать, что в его жизни существует столько нелицеприятных поступков и столько скрытых фактов. Тем не менее, актёр честно признаётся в своих ошибках, считая их результатом неуверенности в своих силах и психологической незрелости.
Джеки Чан пишет о своих частых изменах первой супруге. Его временными партнёршами были и легкодоступные женщины, и актрисы. Но ко всем он относился практически одинаково – с лёгким пренебрежением. Также актёр упоминает о временах своего пристрастия к алкоголю. Он мог в нетрезвом состоянии садиться за руль автомобиля, делать дорогие, но не нужные подарки и совершать множество других странных поступков, за которые впоследствии становится стыдно.
Актёр честно признаётся не только в изменах, но и в плохом отношении к жене и детям. В пылу ссоры он мог неосознанно ударить или оскорбить их. Постоянно скрывал от супруги свои доходы, так как считал, что деньги – то, ради чего она с ним живёт. Сейчас он осознаёт всю неправильность совершённого, но не может изменить прошлого.
Ранее стало известно, что дочь Джеки Чана вступила в лесбийский брак с канадской моделью.
Мемуары Джеки Чана станут для многих откровением. Никто не мог подумать, что в его жизни существует столько нелицеприятных поступков и столько скрытых фактов. Тем не менее, актёр честно признаётся в своих ошибках, считая их результатом неуверенности в своих силах и психологической незрелости.
Джеки Чан пишет о своих частых изменах первой супруге. Его временными партнёршами были и легкодоступные женщины, и актрисы. Но ко всем он относился практически одинаково – с лёгким пренебрежением. Также актёр упоминает о временах своего пристрастия к алкоголю. Он мог в нетрезвом состоянии садиться за руль автомобиля, делать дорогие, но не нужные подарки и совершать множество других странных поступков, за которые впоследствии становится стыдно.
Актёр честно признаётся не только в изменах, но и в плохом отношении к жене и детям. В пылу ссоры он мог неосознанно ударить или оскорбить их. Постоянно скрывал от супруги свои доходы, так как считал, что деньги – то, ради чего она с ним живёт. Сейчас он осознаёт всю неправильность совершённого, но не может изменить прошлого.
Ранее стало известно, что дочь Джеки Чана вступила в лесбийский брак с канадской моделью.