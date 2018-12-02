Новый клип Арианы Гранде поставил рекорд на YouTube





На настоящий момент его посмотрели уже более 65 миллионов интернет-пользователей, и эта цифра постоянно растет. А за первые 35 минут был собран первый миллион просмотров.Для владельцев хостинга стало проблемой большое количество зрителей, которые успели оставить более 400 тысяч комментариев. Именно с публикацией комментов возникли некоторые проблемы, позволившие говорить о «взломе» YouTube.Клип повторяет некоторые сцены из культовых комедий 90-х годов, включая «Дрянных девчонок» и «Блондинку в законе».Посмотреть и оценить ролик могут и читатели портала «ДНИ24».