Новый клип Арианы Гранде поставил рекорд на YouTube
Появившийся на YouTube новый клип Арианы Гранде «взломал» видеохостинг, о чем с восторгом заявили его представители. Дело в том, что всего за сутки музыкальный ролик под названием «thank u, next» поставил рекорд просмотров, преодолев отметку в 50 миллионов.
На настоящий момент его посмотрели уже более 65 миллионов интернет-пользователей, и эта цифра постоянно растет. А за первые 35 минут был собран первый миллион просмотров.
Для владельцев хостинга стало проблемой большое количество зрителей, которые успели оставить более 400 тысяч комментариев. Именно с публикацией комментов возникли некоторые проблемы, позволившие говорить о «взломе» YouTube.
Клип повторяет некоторые сцены из культовых комедий 90-х годов, включая «Дрянных девчонок» и «Блондинку в законе».
Посмотреть и оценить ролик могут и читатели портала «ДНИ24».
На настоящий момент его посмотрели уже более 65 миллионов интернет-пользователей, и эта цифра постоянно растет. А за первые 35 минут был собран первый миллион просмотров.
Для владельцев хостинга стало проблемой большое количество зрителей, которые успели оставить более 400 тысяч комментариев. Именно с публикацией комментов возникли некоторые проблемы, позволившие говорить о «взломе» YouTube.
Клип повторяет некоторые сцены из культовых комедий 90-х годов, включая «Дрянных девчонок» и «Блондинку в законе».
Посмотреть и оценить ролик могут и читатели портала «ДНИ24».