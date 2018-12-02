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Новый клип Арианы Гранде поставил рекорд на YouTube

Появившийся на YouTube новый клип Арианы Гранде «взломал» видеохостинг, о чем с восторгом заявили его представители. Дело в том, что всего за сутки музыкальный ролик под названием «thank u, next» поставил рекорд просмотров, преодолев отметку в 50 миллионов.

Новый клип Арианы Гранде поставил рекорд на YouTube

На настоящий момент его посмотрели уже более 65 миллионов интернет-пользователей, и эта цифра постоянно растет. А за первые 35 минут был собран первый миллион просмотров.

Новый клип Арианы Гранде поставил рекорд на YouTube

Для владельцев хостинга стало проблемой большое количество зрителей, которые успели оставить более 400 тысяч комментариев. Именно с публикацией комментов возникли некоторые проблемы, позволившие говорить о «взломе» YouTube.

Клип повторяет некоторые сцены из культовых комедий 90-х годов, включая «Дрянных девчонок» и «Блондинку в законе».


Посмотреть и оценить ролик могут и читатели портала «ДНИ24».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:36

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