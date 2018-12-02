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Капуста эффективно защищает сердечно-сосудистую систему, заявили ученые

Исследователи из Австралии установили, что регулярное употребление капусты оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. Специалисты объяснили это тем, что в состав этого овоща входит множество витаминов и полезных микроэлементов.

Капуста эффективно защищает сердечно-сосудистую систему, заявили ученые
В исследованиях ученых приняли участие около тысячи женщин, их возраст составлял 70 лет и более. После анализа гастрономических привычек респондентов эксперты определили, что включение в рацион блюд из разных сортов капусты укрепляет сосуды и препятствует развитию воспалительных и окислительных процессов в организме.

Примечательно, что этот овощ не теряет свои полезные характеристики даже после термической обработки или квашения. При этом благотворные свойства демонстрировали самые разные виды капусты, включая брокколи, кольраби, брюссельскую, савойскую, пекинскую, цветную, красно- и белокочанную.

Специалисты привели данные о том, что систематическое употребление капусты и блюд из нее уменьшает показатель средней толщины сосудов почти на один процент. Опасность утолщения артерий состоит в том, что возникает угроза их разрывов и кровоизлияния.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:50

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