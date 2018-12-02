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Александр Кержаков проиграл Милане Тюльпановой апелляцию в деле об опеке над ребенком

Известный футболист Александр Кержаков должен отдать сына Артемия его маме Милане Тюльпановой. Причиной этого стало то, что спортсмен проиграл апелляцию в судебных разбирательствах об опеке над ребенком.

Александр Кержаков проиграл Милане Тюльпановой апелляцию в деле об опеке над ребенком

Вердикт суда гласил, что на время слушаний общий сын Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой будет проживать с матерью.
Форвард тяжело воспринял это решение и недавно опубликовал в социальной сети Instagram снимок, на котором обнимает своих двух сыновей. В комментарии к фотографии Алекандр Кержаков написал слова о том, что преодолев череду препятствий, к ним «решили зайти».

Мнения почитателей звезды отечественного футбола относительно сложившейся ситуации разделились. Одни подписчики встали на сторону отца, отметив, что Александр Кержаков заслуживает уважение за то, что в одиночку воспитывает двоих сыновей, а его бывшая жена еще сама является ребенком, лишенным материнского инстинкта. Другие же фолловеры защищали Милану Кержакову, написав, что мама есть мама, и ребенок должен быть с ней. Также они предположили, что мальчик является лишь инструментом в руках спортсмена, с помощью которого он хочет отомстить экс-супруге.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:33

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