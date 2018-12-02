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Отец Марии Максаковой оставил ее без наследства

Очередной героиней ток-шоу «Секрет на миллион» стала оперная дива Мария Максакова. В эфире передачи она рассказала, что сейчас в ее жизни наступил непростой период, а также поделилась с аудиторией информацией о том, что родной отец не включил ее в число наследников.

Отец Марии Максаковой оставил ее без наследства

Мария Максакова на протяжении нескольких лет не может возвратиться в Россию, поскольку после трагической гибели мужа, политика Дениса Вороненкова, опасается за свою безопасность. Из-за этого она не виделась со своими детьми, бывшим супругом, а также не смогла проститься с отцом, скончавшимся в начале этого года.

Семейное счастье отца артистки, дипломата и предпринимателя Петера Андреаса Игенбергса и ее матери Людмилы Максаковой было не безоблачным. Это послужило причиной того, что в последние годы у бизнесмена была вторая семья, в которой у него появился сын Эрик.

Отец Марии Максаковой оставил ее без наследства

Петер Андреас Игенбергс умер в январе этого года. В первоначальном варианте завещания он записал все свое имущество на законную супругу – Людмилу Максакову, однако через некоторое время изменил документ. Теперь в нем было указано, что имущество в России унаследует его вторая жена, а в Латвии – сын от первого брака Эрик. Имя Марии Максаковой не прозвучало ни в первом, ни во втором варианте завещания.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:15

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