Отец Марии Максаковой оставил ее без наследства





Мария Максакова на протяжении нескольких лет не может возвратиться в Россию, поскольку после трагической гибели мужа, политика Дениса Вороненкова, опасается за свою безопасность. Из-за этого она не виделась со своими детьми, бывшим супругом, а также не смогла проститься с отцом, скончавшимся в начале этого года.Семейное счастье отца артистки, дипломата и предпринимателя Петера Андреаса Игенбергса и ее матери Людмилы Максаковой было не безоблачным. Это послужило причиной того, что в последние годы у бизнесмена была вторая семья, в которой у него появился сын Эрик.Петер Андреас Игенбергс умер в январе этого года. В первоначальном варианте завещания он записал все свое имущество на законную супругу – Людмилу Максакову, однако через некоторое время изменил документ. Теперь в нем было указано, что имущество в России унаследует его вторая жена, а в Латвии – сын от первого брака Эрик. Имя Марии Максаковой не прозвучало ни в первом, ни во втором варианте завещания.