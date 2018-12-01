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Гибридные автомобили BMW будут переходить на электротягу там, где запрещены ДВС

Разработчики компании BMW заявили, что их гибридные автомобили будут самостоятельно переходить на электротягу в регионах, где запрещены двигатели внутреннего сгорания. Когда именно это произойдет, производитель не сообщает.

Гибридные автомобили BMW будут переходить на электротягу там, где запрещены ДВС

В последнее время в мире популярен тренд на запрет двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Некоторые страны Европы и других частей мира объявляют о постепенном отказе от моторов, работающих на традиционных видах топлива (дизель, бензин). Так, в Берлине уже сейчас приняли запрет на автомобили на дизельном топливе, который вступит в силу в ближайшие полгода.

В случае с электромобилями им ничего не грозит, а вот гибриды также могут попасть под запрет, поскольку оснащены двигателями, загрязняющими атмосферу и окружающую среду. Разработчики автомобилей уже сейчас задумываются о выходе из сложившейся ситуации.

Представители баварского бренда сообщили, что автоматизируют свои модели, и те самостоятельно будут отключать двигатель внутреннего сгорания и передвигаться исключительно на моторе с электрической тягой. Переключение будет происходить на основе картографических данных. Однако в таком случае остается открытым вопрос о дальности хода, ведь новая версия кроссовера Х5 с гибридной силовой установкой может проехать на электродвигателе лишь 80 километров.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:54

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