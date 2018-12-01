АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Старшая дочь Маши Распутиной винит отца за годы, проведённые в психиатрической лечебнице

Недавно вышедшая из психиатрической лечебницы старшая дочь певицы Маши Распутиной Лидия призналась, что в том, что она много лет провела в закрытом лечебном заведении, и в этом есть большая вина её отца. Девушка, длительное время не общавшаяся со своей знаменитой матерью, раскаялась и просила у неё прощения.

Старшая дочь Маши Распутиной винит отца за годы, проведённые в психиатрической лечебнице

Первый брак Маши Распутиной оказался не слишком удачным и закончился разводом. Общая дочь супругов осталась со своим отцом, о чём впоследствии сильно раскаялась. По словам девушки, папа долгое время настраивал её против матери, заставлял рассказывать журналистам о ней нелицеприятные вещи. Потом он захотел сделать из дочери певицу. Лидия долго и усиленно репетировала, ей приходилось петь даже по ночам, чтобы угодить родителю. Девушка признаётся, вокальными данными она не обладает и её репетиции больше походили на мучение. В итоге соседи не выдержали ночных вокальных тренировок, и из-за их постоянных жалоб её забрали на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Старшая дочь Маши Распутиной винит отца за годы, проведённые в психиатрической лечебнице

Лидия с дрожью вспоминает о времени проведённом в медучреждении и очень обижена на отца, который умер в прошлом году, за то, что редко её навещал. А даже если и приходил, то с журналистами, которым показывал «брошенную Распутиной и страдающую от этого» дочь.

Старшая дочь просила у Маши Распутиной прощение за прошлые обиды и непонимания. Сама певица призналась, ей очень нелегко далось прощение, но всё же материнское сердце не каменное, и она страдает, видя раскаяние дочери.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты сравнили LADA Priora, Kalina и Granta
Авраам Руссо продаёт шикарный особняк в Москве за
Гибридные автомобили BMW будут переходить на
Старшая дочь Маши Распутиной винит отца за годы,
Звезде "Дома-2" Никите Шалюкову предложили
Филипп Киркоров и Николай Басков на «Песне года»
Apple перекрасила яблоко в красный цвет к неделе
Звезда "Дома-2" Александра Черно рассказала
В Киеве в спину застрелили 39-летнего иностранца
Самый дорогой внедорожник Karlmann King готовится
София Ротару отказалась выступать в Москве на
Египетская актриса Рания Юсеф за откровенный
Сервис Apple Music появится на колонках Amazon
Пострадавшие от звезды "Дома-2" Александры Черно
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских
Новый бюджетный телефон Nokia получил поддержку
Кортни Кардашьян заморозила свои яйцеклетки "на
Владимир Машков общается с покойным Олегом
Полина Гагарина возмутила поклонников своей
В Китае сильный смог накрыл десятки городов
Глюкоза рассказала о посещении курсов орального
Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине
Звезда "Дома-2" Дмитрий Кварацхелия из-за
Blizzard расскажет о новых играх легендарного
Смартфоны бренда ZTE должны наделить экраном с
В Москве прошел суд над женщиной, насильно
Отечественные знаменитости в армии и в жизни
В "Вечернем Урганте" рэперы показали дисс на
Sony оформила патент на гибкие смартфоны с
Максим Галкин показал зимние забавы Лизы и Гарри
Просмотреть все новости