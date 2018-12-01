Старшая дочь Маши Распутиной винит отца за годы, проведённые в психиатрической лечебнице





Первый брак Маши Распутиной оказался не слишком удачным и закончился разводом. Общая дочь супругов осталась со своим отцом, о чём впоследствии сильно раскаялась. По словам девушки, папа долгое время настраивал её против матери, заставлял рассказывать журналистам о ней нелицеприятные вещи. Потом он захотел сделать из дочери певицу. Лидия долго и усиленно репетировала, ей приходилось петь даже по ночам, чтобы угодить родителю. Девушка признаётся, вокальными данными она не обладает и её репетиции больше походили на мучение. В итоге соседи не выдержали ночных вокальных тренировок, и из-за их постоянных жалоб её забрали на принудительное лечение в психиатрическую клинику.Лидия с дрожью вспоминает о времени проведённом в медучреждении и очень обижена на отца, который умер в прошлом году, за то, что редко её навещал. А даже если и приходил, то с журналистами, которым показывал «брошенную Распутиной и страдающую от этого» дочь.Старшая дочь просила у Маши Распутиной прощение за прошлые обиды и непонимания. Сама певица призналась, ей очень нелегко далось прощение, но всё же материнское сердце не каменное, и она страдает, видя раскаяние дочери.