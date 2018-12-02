В Японии начались Ultra HD-телетрансляции в формате 4К и 8К
С 10:00 1 декабря текущего года в Японии начались Ultra HD-телетрансляции в формате 4К и 8К. Таким образом, жители страны получили возможность смотреть фильмы и программы в качестве кинотеатра, не выходя из дома.
Эксперты отмечают, что это единственный контент с 22-канальным звуком. Специально для первой трансляции компания Warner Bros сделала сканирование оригинальных 70-миллиметровых негативов фильма «Космическая одиссея». Для приема Ultra HD-трансляций пользователям необходимы специальный приемник и антенна.
Одними из первых устройства для таких трансляций стала продавать компания Sharp. Телевизор, поддерживающий Super Hi-Vision, стоит 6600 долларов. Развитию Ultra HD на территории Японии способствует проведение летних Олимпийских игр в 2020 году.
Эксперты отмечают, что это единственный контент с 22-канальным звуком. Специально для первой трансляции компания Warner Bros сделала сканирование оригинальных 70-миллиметровых негативов фильма «Космическая одиссея». Для приема Ultra HD-трансляций пользователям необходимы специальный приемник и антенна.
Одними из первых устройства для таких трансляций стала продавать компания Sharp. Телевизор, поддерживающий Super Hi-Vision, стоит 6600 долларов. Развитию Ultra HD на территории Японии способствует проведение летних Олимпийских игр в 2020 году.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:00