В Японии начались Ultra HD-телетрансляции в формате 4К и 8К





Эксперты отмечают, что это единственный контент с 22-канальным звуком. Специально для первой трансляции компания Warner Bros сделала сканирование оригинальных 70-миллиметровых негативов фильма «Космическая одиссея». Для приема Ultra HD-трансляций пользователям необходимы специальный приемник и антенна.Одними из первых устройства для таких трансляций стала продавать компания Sharp. Телевизор, поддерживающий Super Hi-Vision, стоит 6600 долларов. Развитию Ultra HD на территории Японии способствует проведение летних Олимпийских игр в 2020 году.