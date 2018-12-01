Звезде "Дома-2" Никите Шалюкову предложили сниматься в фильмах для взрослых





Более того, бывший участник реалити-шоу думал, что идёт на аналогичный проект, который более перспективный, да ещё и снимается в самом романтичном городе на Земле.Как говорит Никита, ему сказали, что отличие шоу в том, что «волшебством» занимаются, не закрывая балдахин, а на всеобщее обозрение. Конечно, первое ощущение немного насторожило, но после он подумал, что почему бы и нет, ведь шоу в России не транслируется, а значит перед мамой стыдно не будет.После прилёта в Париж парня встретили и привезли в один из бизнес-центров, далее следовала стадия подписания контракта, который содержал 70 страниц. Контракт сомнительный, никаких конкретных требований и обещаний не прописывается, единственное, что понятно – это сумма, которую будут платить ежемесячно, а также то, что имена не разглашаются - всё секретно.Ну, а далее началось самое интересное, Никита приехал в апартаменты и с порога его встретили абсолютно голые девушки, внимание привлекало огромное количество секс-игрушек и огромная кровать.Сотрудник продиктовал: «Раздевайся!», после чего стало понятно, что это никакое не реалити-шоу, а настоящее кино для взрослых.Надолго задержаться у парня не получилось, уже через пару дней он пришёл к организаторам и изъявил желание покинуть шоу.Самое радужное в ситуации – это то, что его никто не удерживал и не тыкал в лицо подписанный контракт, видимо из-за того, что ничего конкретного там не было, а возможно просто не захотели связываться с русским. Но добавили, мол, что всегда рады, и он может вернуться в любой момент.Как сказал сам Никита, деньги получать просто так, придаваясь любовным утехам, неплохо, но он совсем иного склада.