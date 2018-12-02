Пять простых привычек, продлевающих жизнь человека





Первым изменением, способным увеличить продолжительность жизни, учёные назвали. Исследователи доказывают, резкие и громкие звуки оказывают негативное действие на состояние нервной системы. Поэтому отказ от экстремального утреннего пробуждения убережёт организм от стресса и риска инфаркта, что напрямую имеет влияние на продолжительность жизни. Ещё одним фактором, способным продлить жизнь является, естественно в разумных пределах. Так, не стоит отказывать себе в бокале сухого вина время от времени.Следующим изменением специалисты назвали. Люди, в доме которых живут домашние животные, живут заметно дольше. Это происходит из-за эмоциональной привязки, способной защищать организм от стрессов. Ещё одно изменение звучит довольно интересно: учёные рекомендуют, так как в процессе купания смывается защитный жировой слой, защищающий от бактерий и вирусов.И последним изменением, продлевающим жизнь, учёные называют. С употреблением хлебных корочек организм получает большее количество антиоксидантов, препятствующих возникновению онкологических заболеваний, что, вполне естественно, способствует продлению жизни.