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Пять простых привычек, продлевающих жизнь человека

Длительные исследования международных групп учёных доказали, существует пять привычек, которые продлевают человеческую жизнь. Иногда вполне достаточно отказаться или изменить что-то не слишком заметное и значимое, а в результате получить новые возможности.

Пять простых привычек, продлевающих жизнь человека

Первым изменением, способным увеличить продолжительность жизни, учёные назвали отказ от будильника. Исследователи доказывают, резкие и громкие звуки оказывают негативное действие на состояние нервной системы. Поэтому отказ от экстремального утреннего пробуждения убережёт организм от стресса и риска инфаркта, что напрямую имеет влияние на продолжительность жизни. Ещё одним фактором, способным продлить жизнь является употребление вина, естественно в разумных пределах. Так, не стоит отказывать себе в бокале сухого вина время от времени.

Следующим изменением специалисты назвали домашних питомцев. Люди, в доме которых живут домашние животные, живут заметно дольше. Это происходит из-за эмоциональной привязки, способной защищать организм от стрессов. Ещё одно изменение звучит довольно интересно: учёные рекомендуют реже мыться, так как в процессе купания смывается защитный жировой слой, защищающий от бактерий и вирусов.

Пять простых привычек, продлевающих жизнь человека

И последним изменением, продлевающим жизнь, учёные называют употребление хлеба. С употреблением хлебных корочек организм получает большее количество антиоксидантов, препятствующих возникновению онкологических заболеваний, что, вполне естественно, способствует продлению жизни.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:00

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