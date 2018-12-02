Пять простых привычек, продлевающих жизнь человека
Длительные исследования международных групп учёных доказали, существует пять привычек, которые продлевают человеческую жизнь. Иногда вполне достаточно отказаться или изменить что-то не слишком заметное и значимое, а в результате получить новые возможности.
Первым изменением, способным увеличить продолжительность жизни, учёные назвали отказ от будильника. Исследователи доказывают, резкие и громкие звуки оказывают негативное действие на состояние нервной системы. Поэтому отказ от экстремального утреннего пробуждения убережёт организм от стресса и риска инфаркта, что напрямую имеет влияние на продолжительность жизни. Ещё одним фактором, способным продлить жизнь является употребление вина, естественно в разумных пределах. Так, не стоит отказывать себе в бокале сухого вина время от времени.
Следующим изменением специалисты назвали домашних питомцев. Люди, в доме которых живут домашние животные, живут заметно дольше. Это происходит из-за эмоциональной привязки, способной защищать организм от стрессов. Ещё одно изменение звучит довольно интересно: учёные рекомендуют реже мыться, так как в процессе купания смывается защитный жировой слой, защищающий от бактерий и вирусов.
И последним изменением, продлевающим жизнь, учёные называют употребление хлеба. С употреблением хлебных корочек организм получает большее количество антиоксидантов, препятствующих возникновению онкологических заболеваний, что, вполне естественно, способствует продлению жизни.
Первым изменением, способным увеличить продолжительность жизни, учёные назвали отказ от будильника. Исследователи доказывают, резкие и громкие звуки оказывают негативное действие на состояние нервной системы. Поэтому отказ от экстремального утреннего пробуждения убережёт организм от стресса и риска инфаркта, что напрямую имеет влияние на продолжительность жизни. Ещё одним фактором, способным продлить жизнь является употребление вина, естественно в разумных пределах. Так, не стоит отказывать себе в бокале сухого вина время от времени.
Следующим изменением специалисты назвали домашних питомцев. Люди, в доме которых живут домашние животные, живут заметно дольше. Это происходит из-за эмоциональной привязки, способной защищать организм от стрессов. Ещё одно изменение звучит довольно интересно: учёные рекомендуют реже мыться, так как в процессе купания смывается защитный жировой слой, защищающий от бактерий и вирусов.
И последним изменением, продлевающим жизнь, учёные называют употребление хлеба. С употреблением хлебных корочек организм получает большее количество антиоксидантов, препятствующих возникновению онкологических заболеваний, что, вполне естественно, способствует продлению жизни.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:00