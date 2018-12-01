Филипп Киркоров и Николай Басков на «Песне года» получили премию «Дуэт года»
Выдающиеся российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков на «Песне года-2018» получили премию «Дуэт года». Торжественное награждение состоялось 1 декабря в СК «Олимпийский».
Киркоров и Басков – давние друзья и коллеги, которые обожают производить впечатление на публику. Вот и в этот раз они дружно смеялись, демонстрируя достаточно легкомысленные пестро-сверкающие наряды и мило вытанцовывая со «свиньями», символом наступающего 2019 года.
К удивлению многих, исполнители появились на публике в шортах. Некоторые поклонники даже стали переживать за своих кумиров, чтоб они не застудились, ведь в Москве сейчас по-настоящему зимняя погода.
Ранее стало известно, что на «Песню года» не приехала София Ротару, которая побоялась за свою безопасность из-за введения военного положения на Украине.
Киркоров и Басков – давние друзья и коллеги, которые обожают производить впечатление на публику. Вот и в этот раз они дружно смеялись, демонстрируя достаточно легкомысленные пестро-сверкающие наряды и мило вытанцовывая со «свиньями», символом наступающего 2019 года.
К удивлению многих, исполнители появились на публике в шортах. Некоторые поклонники даже стали переживать за своих кумиров, чтоб они не застудились, ведь в Москве сейчас по-настоящему зимняя погода.
Ранее стало известно, что на «Песню года» не приехала София Ротару, которая побоялась за свою безопасность из-за введения военного положения на Украине.