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Филипп Киркоров и Николай Басков на «Песне года» получили премию «Дуэт года»

Выдающиеся российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков на «Песне года-2018» получили премию «Дуэт года». Торжественное награждение состоялось 1 декабря в СК «Олимпийский».

Филипп Киркоров и Николай Басков на «Песне года» получили премию «Дуэт года»

Киркоров и Басков – давние друзья и коллеги, которые обожают производить впечатление на публику. Вот и в этот раз они дружно смеялись, демонстрируя достаточно легкомысленные пестро-сверкающие наряды и мило вытанцовывая со «свиньями», символом наступающего 2019 года.

К удивлению многих, исполнители появились на публике в шортах. Некоторые поклонники даже стали переживать за своих кумиров, чтоб они не застудились, ведь в Москве сейчас по-настоящему зимняя погода.

Ранее стало известно, что на «Песню года» не приехала София Ротару, которая побоялась за свою безопасность из-за введения военного положения на Украине.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:07

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