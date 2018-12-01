Звезда "Дома-2" Александра Черно рассказала подробности о покушении на неё





Александра в одной из социальных сетей сообщила своим поклонникам, что теперь она станет «правдорубкой» и всегда будет придерживаться честной позиции, даже если правду не совсем хочется говорить.Дебютом откровений стала история, о которой Черно пыталась молчать. Оказалось, что однажды ей пришлось столкнуться лицом к лицу с потенциальным убийцей, иначе этого человека назвать нельзя.В своей соцсети она сказала, что в этот жуткий период жизни ей приходилось постоянно оглядываться, а порой и совсем бежать, скрываясь по улицам от тонированной машины. Ранее Александра говорила о своей непростой судьбе ещё в интервью журнала «Дом-2».Тогда она сказала, что в её судьбе было слишком много обид и предательств. Взять хотя бы её мать, которая в пятнадцать лет бросила её.Также Влад Кадони на шоу поведал телезрителям, что у Александры был возлюбленный за периметром, от которого она ждала малыша, но из-за сложностей в отношениях ей пришлось решиться на аборт.