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Звезда "Дома-2" Александра Черно рассказала подробности о покушении на неё

Участнице скандального шоу «Дом-2» Саше Черно угрожали пистолетом.

Александра в одной из социальных сетей сообщила своим поклонникам, что теперь она станет «правдорубкой» и всегда будет придерживаться честной позиции, даже если правду не совсем хочется говорить.

Звезда "Дома-2" Александра Черно рассказала подробности о покушении на неё

Дебютом откровений стала история, о которой Черно пыталась молчать. Оказалось, что однажды ей пришлось столкнуться лицом к лицу с потенциальным убийцей, иначе этого человека назвать нельзя.

В своей соцсети она сказала, что в этот жуткий период жизни ей приходилось постоянно оглядываться, а порой и совсем бежать, скрываясь по улицам от тонированной машины. Ранее Александра говорила о своей непростой судьбе ещё в интервью журнала «Дом-2».

Звезда "Дома-2" Александра Черно рассказала подробности о покушении на неё

Тогда она сказала, что в её судьбе было слишком много обид и предательств. Взять хотя бы её мать, которая в пятнадцать лет бросила её.

Также Влад Кадони на шоу поведал телезрителям, что у Александры был возлюбленный за периметром, от которого она ждала малыша, но из-за сложностей в отношениях ей пришлось решиться на аборт.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:55

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