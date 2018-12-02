Гарик Мартиросян показал на фото свое сходство с Аль Пачино





Комик опубликовал архивное фото времен его участия в КВН в составе команды «Новые армяне». В описанию к фото он отметил, что раньше был вылитый Аль Пачино, однако уши нивелируют данное сходство.В комментариях пользователи подтвердили некоторые общие черты между комиком и актером. Они писали, что теперь перед зрителями выступает двойник Мартиросяна, поскольку он сильно изменился. Некоторые увидели сходство с мифическим графом Дракулой или Геннадием Хазановым в юные годы. Нашлись и те, кто не заметил сходства с Аль Пачино. «Если б не уши, нос, губы, подбородок, волосы, ноздри… А так вылитый», - отметил один из подписчиков. За три часа с момента публикации снимок набрал более 37 тысяч отметок «Нравится» и почти 700 комментариев.