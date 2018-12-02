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Гарик Мартиросян показал на фото свое сходство с Аль Пачино

На своей странице в Instagram резидент Comedy Club, юморист Гарик Мартиросян опубликовал очередной снимок. На фотографии он показал свое сходство с Аль Пачино.

Гарик Мартиросян показал на фото свое сходство с Аль Пачино

Комик опубликовал архивное фото времен его участия в КВН в составе команды «Новые армяне». В описанию к фото он отметил, что раньше был вылитый Аль Пачино, однако уши нивелируют данное сходство.

Гарик Мартиросян показал на фото свое сходство с Аль Пачино

В комментариях пользователи подтвердили некоторые общие черты между комиком и актером. Они писали, что теперь перед зрителями выступает двойник Мартиросяна, поскольку он сильно изменился. Некоторые увидели сходство с мифическим графом Дракулой или Геннадием Хазановым в юные годы. Нашлись и те, кто не заметил сходства с Аль Пачино. «Если б не уши, нос, губы, подбородок, волосы, ноздри… А так вылитый», - отметил один из подписчиков. За три часа с момента публикации снимок набрал более 37 тысяч отметок «Нравится» и почти 700 комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 06:00

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