В Сети опубликовали удивительный снимок галактики Туманность Андромеды
Португальский астрофотограф Мигель Кларо опубликовал в Сети завораживающий снимок галактики Туманность Андромеды. Фотография была сделана в обсерватории Кумеада на территории заповедника Алквива в городе Регенгош де Монсараш при помощи ультрафиолетовой камеры аппарата NASA Galaxy Evolution.
На изображении зафиксировано ядро галактики в окружении звезд. По словам астрономов, светила вокруг диффузной спиральной формы являются звездами из Млечного Пути. Галактические руки астрономы больше похожи на кольца. Данное кольцеобразное образование указывает на то, что произошло столкновение Туманности Андромеды с галактикой M32, которая меньше по размерам и была расположена по соседству около 200 миллионов лет назад. На фотографии можно увидеть и М32, которая представляет собой яркую круглую диффузную фигуру, находящуюся слева от центральной части галактики Туманность Андромеды.
Снимок галактики доступен по ссылке.
На изображении зафиксировано ядро галактики в окружении звезд. По словам астрономов, светила вокруг диффузной спиральной формы являются звездами из Млечного Пути. Галактические руки астрономы больше похожи на кольца. Данное кольцеобразное образование указывает на то, что произошло столкновение Туманности Андромеды с галактикой M32, которая меньше по размерам и была расположена по соседству около 200 миллионов лет назад. На фотографии можно увидеть и М32, которая представляет собой яркую круглую диффузную фигуру, находящуюся слева от центральной части галактики Туманность Андромеды.
Снимок галактики доступен по ссылке.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:00