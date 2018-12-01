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София Ротару отказалась выступать в Москве на "Песне года" из-за военного положения

Известная певица София Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, которое было введено накануне в 10 областях Украины. Ранее планировалось, что звезда выступит на «Песне года» в Москве.

София Ротару отказалась выступать в Москве на "Песне года" из-за военного положения

Как сообщили журналистам осведомленные источники в среде организаторов мероприятия, звонок от Софии Ротару состоялся ровно в тот день, когда киевские власти объявили о введении на 30 дней военного положения.

Поскольку София Ротару – гражданка Украины, она решила не накалять ситуацию и не провоцировать украинских радикалов, создавая угрозу для безопасности своих родных и близких.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:59

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