София Ротару отказалась выступать в Москве на "Песне года" из-за военного положения
Известная певица София Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, которое было введено накануне в 10 областях Украины. Ранее планировалось, что звезда выступит на «Песне года» в Москве.
Как сообщили журналистам осведомленные источники в среде организаторов мероприятия, звонок от Софии Ротару состоялся ровно в тот день, когда киевские власти объявили о введении на 30 дней военного положения.
Поскольку София Ротару – гражданка Украины, она решила не накалять ситуацию и не провоцировать украинских радикалов, создавая угрозу для безопасности своих родных и близких.
Как сообщили журналистам осведомленные источники в среде организаторов мероприятия, звонок от Софии Ротару состоялся ровно в тот день, когда киевские власти объявили о введении на 30 дней военного положения.
Поскольку София Ротару – гражданка Украины, она решила не накалять ситуацию и не провоцировать украинских радикалов, создавая угрозу для безопасности своих родных и близких.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:59