София Ротару отказалась выступать в Москве на "Песне года" из-за военного положения





Как сообщили журналистам осведомленные источники в среде организаторов мероприятия, звонок от Софии Ротару состоялся ровно в тот день, когда киевские власти объявили о введении на 30 дней военного положения.Поскольку София Ротару – гражданка Украины, она решила не накалять ситуацию и не провоцировать украинских радикалов, создавая угрозу для безопасности своих родных и близких.