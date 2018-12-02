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Xiaomi внесла в базу FCC новый неизвестный смартфон

Разработчики компании Xiaomi внесли в базу FCC новый неизвестный смартфон. По предварительным, данным устройство будет относиться к категории недорогих.

Xiaomi внесла в базу FCC новый неизвестный смартфон

Модель проходит под номером M1903C3GG, что указывает на то, что смартфон появится на рынке в следующем году. Гаджет будет поддерживать технологию Wi-Fi b/g/n 2.4 ГГц. Диагональ дисплея составит 5,9 миллиметров. Ширина смартфона составит 71 миллиметр, а высота 141 миллиметр. Камера будет установлена по центру задней панели. Эксперты отмечают, что вероятнее всего речь идет об очередной модели Redmi, оснащенном двумя слотами для sim-карт.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:00

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