Xiaomi внесла в базу FCC новый неизвестный смартфон





Модель проходит под номером M1903C3GG, что указывает на то, что смартфон появится на рынке в следующем году. Гаджет будет поддерживать технологию Wi-Fi b/g/n 2.4 ГГц. Диагональ дисплея составит 5,9 миллиметров. Ширина смартфона составит 71 миллиметр, а высота 141 миллиметр. Камера будет установлена по центру задней панели. Эксперты отмечают, что вероятнее всего речь идет об очередной модели Redmi, оснащенном двумя слотами для sim-карт.