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Египетская актриса Рания Юсеф за откровенный наряд может сесть в тюрьму на 5 лет

Известной египетской актрисе и модели Рании Юсеф грозит реальный тюремный срок до пяти лет за непринятый в исламском обществе наряд, в котором она пришла на церемонию закрытия Каирского кинофестиваля. Первые судебные слушания пройдут уже в начале наступающего года.

Египетская актриса Рания Юсеф за откровенный наряд может сесть в тюрьму на 5 лет

Рания Юсеф известна во многих странах благодаря своему актёрскому таланту – она много снимается в фильмах, сериалах и рекламе. Недавно она снова прославилась, но теперь уже в нехорошем смысле этого слова. Рания позволила себе одеть на торжественное закрытие фестиваля наряд из органзы, который выставил её полуприкрытые ноги на всеобщее обозрение. Поборники нравственности и морали сочли это неприемлемым для исламского общества и обвинили актрису в безнравственности.

Группой юристов на актрису был подан иск, и теперь в случае, если Ранию признают виновной, ей может грозить реальный тюремный срок до пяти лет. Сама же Юсеф вовсе не считает себя виновной. Она говорит, каждый имеет право на свободу самовыражения, и это не является нарушением никаких норм и устоев. Стоит отметить, актриса была далеко не единственной, кто посетил церемонию в нескромной одежде, однако осудили за это только её.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:51

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