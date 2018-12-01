Египетская актриса Рания Юсеф за откровенный наряд может сесть в тюрьму на 5 лет

Рания Юсеф известна во многих странах благодаря своему актёрскому таланту – она много снимается в фильмах, сериалах и рекламе. Недавно она снова прославилась, но теперь уже в нехорошем смысле этого слова. Рания позволила себе одеть на торжественное закрытие фестиваля наряд из органзы, который выставил её полуприкрытые ноги на всеобщее обозрение. Поборники нравственности и морали сочли это неприемлемым для исламского общества и обвинили актрису в безнравственности.Группой юристов на актрису был подан иск, и теперь в случае, если Ранию признают виновной, ей может грозить реальный тюремный срок до пяти лет. Сама же Юсеф вовсе не считает себя виновной. Она говорит, каждый имеет право на свободу самовыражения, и это не является нарушением никаких норм и устоев. Стоит отметить, актриса была далеко не единственной, кто посетил церемонию в нескромной одежде, однако осудили за это только её.