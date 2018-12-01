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Сервис Apple Music появится на колонках Amazon Echo 17 декабря

Разработчики компании Amazon заявили, что сервис Apple Music на умных колонках Echo станет доступен с 17 декабря. По данным исследования, в основном пользователи используют данные устройства для прослушивания именно музыки.

Сервис Apple Music появится на колонках Amazon Echo 17 декабря

Эксперты отмечают, что исходя из этого подключение Apple Music является логичным шагом от производителей даже с учетом того, что компании конкурируют в сфере умных колонок. К настоящему времени Amazon Echo поддерживает сервисы Amazon Prime Music, Spotify, Pandora. Колонка Amazon Echo была выпущена в 2015 году. Устройство работает на базе процессора Texas Instruments DM3725 с ядром ARM Cortex-A8, объем оперативной памяти составляет 256 мегабайт, а постоянной 4 гигабайта. Стоимость колонки составляет 70 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:40

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