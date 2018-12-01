Сервис Apple Music появится на колонках Amazon Echo 17 декабря





Эксперты отмечают, что исходя из этого подключение Apple Music является логичным шагом от производителей даже с учетом того, что компании конкурируют в сфере умных колонок. К настоящему времени Amazon Echo поддерживает сервисы Amazon Prime Music, Spotify, Pandora. Колонка Amazon Echo была выпущена в 2015 году. Устройство работает на базе процессора Texas Instruments DM3725 с ядром ARM Cortex-A8, объем оперативной памяти составляет 256 мегабайт, а постоянной 4 гигабайта. Стоимость колонки составляет 70 долларов.