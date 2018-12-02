В Китае представили электрокроссовер Aiways U5





Эксперты отмечают, что новый автомобиль похож на концептуальную модель Aiways U5 Ion, но имеет несколько решений для адаптации к конвейерному производству. Внедорожник построен на базе новой платформы, которая позволяет использовать колесную базу от 2700 до 3000 миллиметров. Aiways U5 обладает базой в 2800 миллиметров. Длина модели составляет 4680 миллиметров, что схоже с показателями Hyundai Santa Fe.Мощность электродвигателя составляет 190 лошадиных сил при 315 Нм крутящего момента. Одного заряда аккумуляторных батарей достаточно для преодоления 460 километров дороги. Благодаря установки дополнительного аккумулятора на одном заряде можно проехать 560 километров.В салоне установлено два больших монитора мультимедийной системы и приборной панели. Покупателям предложен автопилот второго уровня, но уже в скором времени в Aiways U5 установят искусственный интеллект четвертого поколения.Стоимость автомобиля пока неизвестна. По словам разработчиков, на базе данной модели появится электрический пикап. Компания Aiways была основана в феврале прошлого года представителями SAIC и китайского подразделения Volvo. На данный момент в компании работает более 700 человек, в нее инвестировали более 1 млрд долларов. Главным инженером производителя является Роланд Гумперт, который ранее сотрудничал с Audi и создал суперкар Gumpert Apollo.