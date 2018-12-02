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Очевидцы заметили над Новосибирском загадочное зеленое свечение

В Сети появился видеоролик, где над вечерним Новосибирском проносится "загадочное зеленое свечение". Зарубежные СМИ назвали странное явление "Огненным шаром".

Очевидцы заметили над Новосибирском загадочное зеленое свечение

На кадрах видеозаписи, являющейся компиляцией полученных недавно российскими автолюбителями роликов, отчетливо виден зеленоватый светящийся объект.

Странное явление было замечено в Новосибирском Академгородке, где функционируют различные исследовательские центры. Именно поэтому иностранные журналисты так пристально следят за деятельностью одного из наиболее важных научных центров РФ.


Западные СМИ подозревают, что здесь не обошлось без секретных разработок российских ученых, которые занимаются созданием футуристического оружия, летательных аппаратов или даже порталов для перемещения в другие миры. Богатой фантазии западных конспирологов можно только позавидовать: они уверены, что России помогают пришельцы.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:00

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