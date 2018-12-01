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Пострадавшие от звезды "Дома-2" Александры Черно не успокаиваются и хотят возмездия

Пока звезда "Дома-2" Александра Черно занята своими проблемами.

Она готовится к свадьбе и мечтает о детях, но радужные события могут смениться чёрными тучами, которые сгущаются над головой участницы телестройки.

Пострадавшие от звезды "Дома-2" Александры Черно не успокаиваются и хотят возмездия

Пострадавшие от махинации девушки требуют «крови».

В сети ходит информация, да и девушка сама не скрывает того, что история с махинациями не закончена, деньги она не вернула и возвращать не собирается. Более того, на шоу «Бородина против Бузовой» она сказала, что эта история в прошлом и попросила не возвращаться к этому разговору.

Пострадавшие просили Черно решить всё полюбовно и после удовлетворения требований разойтись с миром, но, конечно же, этого сделать не получилось.

Пострадавшие от звезды "Дома-2" Александры Черно не успокаиваются и хотят возмездия

Все участники конфликта предложили прийти на шоу и разобраться в пределах новой программы «Бородина против Бузовой», где две топовые телеведущие помогают в трудных ситуациях не только участникам, но и обычным гражданам.

Теперь осталось получить одобрение у редакторов "Дома 2". Но не ясно, согласятся они или нет. Или всё-таки сотрудники решат пожалеть девушку и дать ей спокойно подготовиться к важным мероприятиям, хотя где можно найти более идеальную для скандала историю и поднять рейтинг программы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:35

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