Бюджетный процессор Athlon 200GE разогнали до 3,9 ГГц





Процессор 200GE от AMD в семействе Athlon является самым бюджетным носителем, разработанным с архитектурой Zen. Чип по мощности сопоставим с CPU Intel Pentium, демонстрируя лучшую энергоэффективность и показатель GPU, однако несколько уступая в производительности. Как высказались в самой AMD, разгон изначально не был предусмотрен, однако последние версии BIOS на тех или иных платах разрешили такую проблему.Характеризуется 200GE двумя Zen-ядрами, графикой Vega 3 и системой SMT для многопоточности. Энтузиастам из THG удалось с 3,2 ГГц повысить частоту до 3,9 ГГц.Для этого использовалась плата MSI X470 Gaming M7 AC. Тест Cinebench R15 показал результат 200GE в размере 414 баллов, то есть на 16 процентов больше, чем с блокировкой множителя.Такой разгон позволил процессору стать производительней более дорогих чипов, фактическая цена которых может превышать AMD в разы. Впрочем, такую особенность можно назвать, скорее, ошибкой, нежели подарком от производителя.