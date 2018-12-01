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Бюджетный процессор Athlon 200GE разогнали до 3,9 ГГц

Бюджетный процессор Athlon 200GE от AMD пользователи разогнали до 3,9 ГГц. Обойти блокировку множителя удалось при помощи новых версий BIOS.

Бюджетный процессор Athlon 200GE разогнали до 3,9 ГГц

Процессор 200GE от AMD в семействе Athlon является самым бюджетным носителем, разработанным с архитектурой Zen. Чип по мощности сопоставим с CPU Intel Pentium, демонстрируя лучшую энергоэффективность и показатель GPU, однако несколько уступая в производительности. Как высказались в самой AMD, разгон изначально не был предусмотрен, однако последние версии BIOS на тех или иных платах разрешили такую проблему.

Характеризуется 200GE двумя Zen-ядрами, графикой Vega 3 и системой SMT для многопоточности. Энтузиастам из THG удалось с 3,2 ГГц повысить частоту до 3,9 ГГц.

Для этого использовалась плата MSI X470 Gaming M7 AC. Тест Cinebench R15 показал результат 200GE в размере 414 баллов, то есть на 16 процентов больше, чем с блокировкой множителя.


Такой разгон позволил процессору стать производительней более дорогих чипов, фактическая цена которых может превышать AMD в разы. Впрочем, такую особенность можно назвать, скорее, ошибкой, нежели подарком от производителя.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 23:00

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