Эксперты сравнили LADA Priora, Kalina и Granta





Из всех автомобилей больше всего эксперту пришлась по душе LADA Granta. Это самая комфортная модель из трех: седан имеет более эргономичный салон. Автомобиль оснащен удобными подстаканниками, несколькими полками для различных мелочей, имеет прочные воздухозаборники. Кроме того, в Granta не так сильно скрипит пластик и улучшена шумоизоляция, хотя отчетливо слышна работа мотора. В завершение эксперт указал на тросовую трансмиссию, которая работает лучше, чем коробка передач на Priora и Kalina.Также при активации кондиционера Priora и Kalina теряют свою мощность, чего не происходит в Granta. У модели выдающееся антикоррозийное покрытие, и когда у конкурентов ржавел низ дверей, у Granta ничего подобного не происходило.В то же время, у автомобиля есть и свои недостатки. У модели не очень хороший дальний свет, чем у Kalina. В целом, все три модели примерно одинаково надежны, поскольку оснащены двигателями с блоками цилиндров из чугуна. За время эксплуатации моделей эксперт не сталкивался с серьезными проблемами.