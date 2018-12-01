АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Эксперты сравнили LADA Priora, Kalina и Granta

Эксперт в сфере автомобильной индустрии сравнил модели LADA Priora, Kalina и Granta и назвал их сильные и слабые стороны. Отметим, что специалист владел всеми данными моделями в разные годы и знает о них все.

Эксперты сравнили LADA Priora, Kalina и Granta

Из всех автомобилей больше всего эксперту пришлась по душе LADA Granta. Это самая комфортная модель из трех: седан имеет более эргономичный салон. Автомобиль оснащен удобными подстаканниками, несколькими полками для различных мелочей, имеет прочные воздухозаборники. Кроме того, в Granta не так сильно скрипит пластик и улучшена шумоизоляция, хотя отчетливо слышна работа мотора. В завершение эксперт указал на тросовую трансмиссию, которая работает лучше, чем коробка передач на Priora и Kalina.

Также при активации кондиционера Priora и Kalina теряют свою мощность, чего не происходит в Granta. У модели выдающееся антикоррозийное покрытие, и когда у конкурентов ржавел низ дверей, у Granta ничего подобного не происходило.

В то же время, у автомобиля есть и свои недостатки. У модели не очень хороший дальний свет, чем у Kalina. В целом, все три модели примерно одинаково надежны, поскольку оснащены двигателями с блоками цилиндров из чугуна. За время эксплуатации моделей эксперт не сталкивался с серьезными проблемами.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты сравнили LADA Priora, Kalina и Granta
Авраам Руссо продаёт шикарный особняк в Москве за
Гибридные автомобили BMW будут переходить на
Старшая дочь Маши Распутиной винит отца за годы,
Звезде "Дома-2" Никите Шалюкову предложили
Филипп Киркоров и Николай Басков на «Песне года»
Apple перекрасила яблоко в красный цвет к неделе
Звезда "Дома-2" Александра Черно рассказала
В Киеве в спину застрелили 39-летнего иностранца
Самый дорогой внедорожник Karlmann King готовится
София Ротару отказалась выступать в Москве на
Египетская актриса Рания Юсеф за откровенный
Сервис Apple Music появится на колонках Amazon
Пострадавшие от звезды "Дома-2" Александры Черно
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских
Новый бюджетный телефон Nokia получил поддержку
Кортни Кардашьян заморозила свои яйцеклетки "на
Владимир Машков общается с покойным Олегом
Полина Гагарина возмутила поклонников своей
В Китае сильный смог накрыл десятки городов
Глюкоза рассказала о посещении курсов орального
Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине
Звезда "Дома-2" Дмитрий Кварацхелия из-за
Blizzard расскажет о новых играх легендарного
Смартфоны бренда ZTE должны наделить экраном с
В Москве прошел суд над женщиной, насильно
Отечественные знаменитости в армии и в жизни
В "Вечернем Урганте" рэперы показали дисс на
Sony оформила патент на гибкие смартфоны с
Максим Галкин показал зимние забавы Лизы и Гарри
Просмотреть все новости