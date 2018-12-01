Авраам Руссо продаёт шикарный особняк в Москве за 30 миллионов рублей





Недавно Авраам Руссо провёл «экскурсию» для съёмочной группы передачи «Выход в люди» по своему шикарному двухэтажному московскому дому. Тогда же он и рассказал, планирует расстаться с недвижимость и готов продать дом всего за тридцать миллионов рублей. И это при том, что в его ремонт и «начинку» разнообразными чудесами современной техники он вложил практически в два раза больше. Дом выглядит довольно роскошно: имеет два этажа, системы очистки воды и воздуха, шикарную сауну и хамам. В нём есть даже небольшая молельня, так как Руссо глубоко верующий человек.С чем связана продажа недвижимости по сравнительно невысокой цене – достоверно неизвестно. Некоторые говорят о финансовых трудностях, возникших у Руссо. Другие же предполагают, что продаёт он его за ненадобностью, так как больше времени находится с семьёй в Америке, изредка посещая Россию. Известно, Руссо имеет и в Штатах шикарный особняк с мраморными колоннами и статуями, дизайнерскими хрустальными люстрами и ещё многими роскошными предметами интерьера.