АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Авраам Руссо продаёт шикарный особняк в Москве за 30 миллионов рублей

Известный певец Авраам Руссо выставил на продажу свой особняк в Москве за 30 миллионов рублей. По словам артиста, в его ремонт и обустройство он вложил около 60 миллионов.

Авраам Руссо продаёт шикарный особняк в Москве за 30 миллионов рублей

Недавно Авраам Руссо провёл «экскурсию» для съёмочной группы передачи «Выход в люди» по своему шикарному двухэтажному московскому дому. Тогда же он и рассказал, планирует расстаться с недвижимость и готов продать дом всего за тридцать миллионов рублей. И это при том, что в его ремонт и «начинку» разнообразными чудесами современной техники он вложил практически в два раза больше. Дом выглядит довольно роскошно: имеет два этажа, системы очистки воды и воздуха, шикарную сауну и хамам. В нём есть даже небольшая молельня, так как Руссо глубоко верующий человек.

Авраам Руссо продаёт шикарный особняк в Москве за 30 миллионов рублей

С чем связана продажа недвижимости по сравнительно невысокой цене – достоверно неизвестно. Некоторые говорят о финансовых трудностях, возникших у Руссо. Другие же предполагают, что продаёт он его за ненадобностью, так как больше времени находится с семьёй в Америке, изредка посещая Россию. Известно, Руссо имеет и в Штатах шикарный особняк с мраморными колоннами и статуями, дизайнерскими хрустальными люстрами и ещё многими роскошными предметами интерьера.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты сравнили LADA Priora, Kalina и Granta
Авраам Руссо продаёт шикарный особняк в Москве за
Гибридные автомобили BMW будут переходить на
Старшая дочь Маши Распутиной винит отца за годы,
Звезде "Дома-2" Никите Шалюкову предложили
Филипп Киркоров и Николай Басков на «Песне года»
Apple перекрасила яблоко в красный цвет к неделе
Звезда "Дома-2" Александра Черно рассказала
В Киеве в спину застрелили 39-летнего иностранца
Самый дорогой внедорожник Karlmann King готовится
София Ротару отказалась выступать в Москве на
Египетская актриса Рания Юсеф за откровенный
Сервис Apple Music появится на колонках Amazon
Пострадавшие от звезды "Дома-2" Александры Черно
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских
Новый бюджетный телефон Nokia получил поддержку
Кортни Кардашьян заморозила свои яйцеклетки "на
Владимир Машков общается с покойным Олегом
Полина Гагарина возмутила поклонников своей
В Китае сильный смог накрыл десятки городов
Глюкоза рассказала о посещении курсов орального
Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине
Звезда "Дома-2" Дмитрий Кварацхелия из-за
Blizzard расскажет о новых играх легендарного
Смартфоны бренда ZTE должны наделить экраном с
В Москве прошел суд над женщиной, насильно
Отечественные знаменитости в армии и в жизни
В "Вечернем Урганте" рэперы показали дисс на
Sony оформила патент на гибкие смартфоны с
Максим Галкин показал зимние забавы Лизы и Гарри
Просмотреть все новости