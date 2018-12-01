Apple перекрасила яблоко в красный цвет к неделе борьбы со СПИДом

"Каждая ваша покупка является финансовой помощью в борьбе со СПИДом. Часть средств мы передаём на консультации, обследования и медикаменты, предотвращающие передачу инфекции от матери к ребёнку. Мы уже собрали больше $200 миллионов", - пишут на официальном сайте Apple.





В Apple Store и на главном сайте бренда логотипы яблок стали красными. Таким образом компания высказала поддержку больным СПИДом, участвуя в благотворительной акции. 1 декабря стартовала неделя борьбы со смертельным вирусом. Покупая продукты Apple, клиенты будут жертвовать 1 доллар Product Red.Это касается и офлайн-магазинов Apple Store, 400 из которых также временно поменяли логотипы. Собранные средства пойдут не только больным, но также лабораториям, где разрабатывают вакцины от вируса.Product Red активно сотрудничает с Apple и за 12 лет своего существования получила от добровольцев примерно $600 млн. Треть средств в фонд перевели купертиновцы, поддерживающие программы социальной помощи.