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Apple перекрасила яблоко в красный цвет к неделе борьбы со СПИДом

Apple ко всемирной неделе борьбы со СПИДом перекрасила фирменное яблоко в красный цвет. Деньги с продаж компания частично перенаправит в благотворительный фонд Product Red.

Apple перекрасила яблоко в красный цвет к неделе борьбы со СПИДом

В Apple Store и на главном сайте бренда логотипы яблок стали красными. Таким образом компания высказала поддержку больным СПИДом, участвуя в благотворительной акции. 1 декабря стартовала неделя борьбы со смертельным вирусом. Покупая продукты Apple, клиенты будут жертвовать 1 доллар Product Red.

Это касается и офлайн-магазинов Apple Store, 400 из которых также временно поменяли логотипы. Собранные средства пойдут не только больным, но также лабораториям, где разрабатывают вакцины от вируса.

Product Red активно сотрудничает с Apple и за 12 лет своего существования получила от добровольцев примерно $600 млн. Треть средств в фонд перевели купертиновцы, поддерживающие программы социальной помощи.

"Каждая ваша покупка является финансовой помощью в борьбе со СПИДом. Часть средств мы передаём на консультации, обследования и медикаменты, предотвращающие передачу инфекции от матери к ребёнку. Мы уже собрали больше $200 миллионов", - пишут на официальном сайте Apple.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00

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