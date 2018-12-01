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В Китае сильный смог накрыл десятки городов

Сильный смог накрыл десятки городов в Китае и парализовал движение. Властям пришлось закрыть крупные автотрассы в городах с повышенным уровнем загрязнения.

В Китае сильный смог накрыл десятки городов

Видимость из-за смога упала до 50 метров. Фабрики вынуждены прервать работу, а школы и другие учебные заведения - отменить занятия на природе.

Правительство уведомило граждан, что смог может накрыть 79 городов страны. В настоящий момент север, северо-запад и восток страны считаются наиболее загрязненными.

В Национальном центре мониторинга окружающей среды сообщается, что пять крупнейших городов находятся в зоне риска, так как уровень угрозы человеческому здоровью здесь является высочайшим. По мнению экспертов, такое явление вызвано погодными условиями, а также чрезмерным уровнем вредных веществ в атмосферу. Власти страны намерены сократить объемы выбросов фабрик, что улучшит ситуацию с загрязнением.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:25

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