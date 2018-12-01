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Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине на июнь

На своей странице в Facebook музыкант Борис Гребенщиков сообщил, что группа «Аквариум» перенесла тур по Украине на июнь. Изначально концерты должны были состояться в текущем месяце, но из-за запрета Петра Порошенко въезжать на территорию страны мужчинам из России, выступления пришлось перенести.

Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине на июнь

Отметим, что июнь это приблизительное время концертов. Все точно решится со временем и в зависимости от решений украинских властей. Концерты должны были пройти в Запорожье, Херсоне, Харькове, Днепропетровске и Одессе.

Сам Гребенщиков в посте не указал причины переноса выступлений. По всей вероятности это связано как раз с запретом на пересечение границы, поскольку в группе есть музыканты возрастом от 16 до 60 лет.

Ближайшие концерты «Аквариума» пройдут 1, 2, 4 и 6 декабря в Казани, Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:08

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