Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине на июнь
На своей странице в Facebook музыкант Борис Гребенщиков сообщил, что группа «Аквариум» перенесла тур по Украине на июнь. Изначально концерты должны были состояться в текущем месяце, но из-за запрета Петра Порошенко въезжать на территорию страны мужчинам из России, выступления пришлось перенести.
Отметим, что июнь это приблизительное время концертов. Все точно решится со временем и в зависимости от решений украинских властей. Концерты должны были пройти в Запорожье, Херсоне, Харькове, Днепропетровске и Одессе.
Сам Гребенщиков в посте не указал причины переноса выступлений. По всей вероятности это связано как раз с запретом на пересечение границы, поскольку в группе есть музыканты возрастом от 16 до 60 лет.
Ближайшие концерты «Аквариума» пройдут 1, 2, 4 и 6 декабря в Казани, Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
Отметим, что июнь это приблизительное время концертов. Все точно решится со временем и в зависимости от решений украинских властей. Концерты должны были пройти в Запорожье, Херсоне, Харькове, Днепропетровске и Одессе.
Сам Гребенщиков в посте не указал причины переноса выступлений. По всей вероятности это связано как раз с запретом на пересечение границы, поскольку в группе есть музыканты возрастом от 16 до 60 лет.
Ближайшие концерты «Аквариума» пройдут 1, 2, 4 и 6 декабря в Казани, Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:08