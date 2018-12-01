Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине на июнь





Отметим, что июнь это приблизительное время концертов. Все точно решится со временем и в зависимости от решений украинских властей. Концерты должны были пройти в Запорожье, Херсоне, Харькове, Днепропетровске и Одессе.Сам Гребенщиков в посте не указал причины переноса выступлений. По всей вероятности это связано как раз с запретом на пересечение границы, поскольку в группе есть музыканты возрастом от 16 до 60 лет.Ближайшие концерты «Аквариума» пройдут 1, 2, 4 и 6 декабря в Казани, Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.