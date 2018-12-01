Самый дорогой внедорожник Karlmann King готовится покорить США
Автомобиль Karlmann King за 2 миллиона долларов готовится покорить рынок США. Самый дорогой внедорожник представили на выставке в Калифорнии.
Хотя на дорогах Лос-Анджелеса можно увидеть самые элитные и дорогостоящие автомобили мира, китайский бренд IAT привёз туда первый в своём роде кроссовер Karlmann King. Представляет собой огромный внедорожник модификацию грузовика Ford F-550 с внушительным списком опций. Базовая версия машины оценивается в $2 млн, однако за $3,8 млн можно получить бонусы, которых нет ни в одном люксовом авто.
Ради комфорта, роскоши и безопасности компания-производитель пожертвовала скоростью. 6-тонный вес не позволяет Karlmann King ехать быстрее, чем 140 километров в час. Двигатель V10 на 6,8 литра выдаёт 400 л. с.
В ширину бронированный кроссовер занимает 2,5 метра, способный преодолеть любую преграду на пути. Салон Karlmann King демонстрирует обширный функционал, имея холодильник, машину для варки кофе, выдвижной телевизор и складные столики.
Хотя на дорогах Лос-Анджелеса можно увидеть самые элитные и дорогостоящие автомобили мира, китайский бренд IAT привёз туда первый в своём роде кроссовер Karlmann King. Представляет собой огромный внедорожник модификацию грузовика Ford F-550 с внушительным списком опций. Базовая версия машины оценивается в $2 млн, однако за $3,8 млн можно получить бонусы, которых нет ни в одном люксовом авто.
Ради комфорта, роскоши и безопасности компания-производитель пожертвовала скоростью. 6-тонный вес не позволяет Karlmann King ехать быстрее, чем 140 километров в час. Двигатель V10 на 6,8 литра выдаёт 400 л. с.
В ширину бронированный кроссовер занимает 2,5 метра, способный преодолеть любую преграду на пути. Салон Karlmann King демонстрирует обширный функционал, имея холодильник, машину для варки кофе, выдвижной телевизор и складные столики.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:14