Самый дорогой внедорожник Karlmann King готовится покорить США





Хотя на дорогах Лос-Анджелеса можно увидеть самые элитные и дорогостоящие автомобили мира, китайский бренд IAT привёз туда первый в своём роде кроссовер Karlmann King. Представляет собой огромный внедорожник модификацию грузовика Ford F-550 с внушительным списком опций. Базовая версия машины оценивается в $2 млн, однако за $3,8 млн можно получить бонусы, которых нет ни в одном люксовом авто.Ради комфорта, роскоши и безопасности компания-производитель пожертвовала скоростью. 6-тонный вес не позволяет Karlmann King ехать быстрее, чем 140 километров в час. Двигатель V10 на 6,8 литра выдаёт 400 л. с.В ширину бронированный кроссовер занимает 2,5 метра, способный преодолеть любую преграду на пути. Салон Karlmann King демонстрирует обширный функционал, имея холодильник, машину для варки кофе, выдвижной телевизор и складные столики.