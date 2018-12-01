Звезда "Дома-2" Дмитрий Кварацхелия из-за Порошенко пока не увидит своего сына
Президент Украины Петр Порошенко после провокации в Керченском проливе обвинил Кремль в агрессии и подписал документ о запрете въезда на территорию страны мужчинам от 16 до 60 лет, являющимся гражданами Российской Федерации. Поэтому звезда "Дома-2" Дмитрий Кварацхелия пока не увидит своего сына.
Судьба сложилась так, что бывший участник проекта волгоградец Дмитрий Кварацхелия является гражданином РФ. Дима работает в России, а его жена Богдана Николенко проживает в Киеве и рожать хочет именно там, и супруги из-за этого почти не видятся.
Конечно, это введение указа, по которому Кварацхелии запрещается въезжать на Украину, больно бьет по его привязанности к жене, ведь он Богдану сильно любит.
Напомним, Дана уже вот-вот должна подарить Диме сына, но папа может собственного ребёнка ещё не скоро увидеть, ибо по этому вопиющему указу въезд в соседнее государство для молодого человека закрыт.
Судьба сложилась так, что бывший участник проекта волгоградец Дмитрий Кварацхелия является гражданином РФ. Дима работает в России, а его жена Богдана Николенко проживает в Киеве и рожать хочет именно там, и супруги из-за этого почти не видятся.
Конечно, это введение указа, по которому Кварацхелии запрещается въезжать на Украину, больно бьет по его привязанности к жене, ведь он Богдану сильно любит.
Напомним, Дана уже вот-вот должна подарить Диме сына, но папа может собственного ребёнка ещё не скоро увидеть, ибо по этому вопиющему указу въезд в соседнее государство для молодого человека закрыт.
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🖤🖤🖤Я тебя не люблю 🖤🖤🖤 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 💟💟💟Я тебя ОБОЖАЮ 💟💟💟 😇 😇 😇 Если ты будешь улыбаться, буду улыбаться и я. И совсем не важно, увидишь ли ты мою улыбку или увижу я твою. Ведь важно не то, что мы видим. Куда важнее то, что мы чувствуем. 🙏 Я готов ради тебя на ВСЁ.....💟 Между нами больше чем любовь ❤️❤️❤️💯💯💯 ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡ Друзья а на что вы готовы ради любви??? 🔥 #дом2 #островлюбви #ДимаДана #кварацхелия #николенко #дети #цветы #детицветыжизни #свадьба #тнт #любовь #россия #украина #москва #киев #love #summer #swag #beautiful #fashion #беременность #роды #полянадом2 #бузова #luxury