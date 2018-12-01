Звезда "Дома-2" Дмитрий Кварацхелия из-за Порошенко пока не увидит своего сына

Судьба сложилась так, что бывший участник проекта волгоградец Дмитрий Кварацхелия является гражданином РФ. Дима работает в России, а его жена Богдана Николенко проживает в Киеве и рожать хочет именно там, и супруги из-за этого почти не видятся.Конечно, это введение указа, по которому Кварацхелии запрещается въезжать на Украину, больно бьет по его привязанности к жене, ведь он Богдану сильно любит.Напомним, Дана уже вот-вот должна подарить Диме сына, но папа может собственного ребёнка ещё не скоро увидеть, ибо по этому вопиющему указу въезд в соседнее государство для молодого человека закрыт.