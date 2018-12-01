АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Кортни Кардашьян заморозила свои яйцеклетки "на всякий случай"

Сестра известной американской «светской львицы» Ким Кардашьян Кортни рассказала в эфире популярного реалити-шоу о том, что заморозила свои яйцеклетки. Сёстры Кардашьян прекрасно знают, как подогреть интерес публики, и регулярно «подкидывают» любопытные новости.

Кортни Кардашьян заморозила свои яйцеклетки "на всякий случай"

Недавно Ким Кардашьян в эфире шоу «Семейство Кардашьян» рассказывала о своих прошлых пагубных привычках. Ким откровенно поведала о временах, когда она употребляла запрещённые препараты, о том, как под их действием первый раз выходила замуж, а потом снимала компрометирующее пикантное видео.

Теперь же Кортни Кардашьян поделилась откровенным рассказом о заморозке своих яйцеклеток. Известно, Кортни многодетная мама. Она воспитывает троих детей от своего бывшего гражданского супруга и не планировала больше иметь детей. Но, подумав, решилась на сохранение биоматериала «на всякий случай», ведь никто не знает, как дальше сложится судьба. Может Кортни ещё предстоит встретить того мужчину, от которого она захочет родить ребёнка, и с помощью заморозки она сможет иметь такую возможность.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый дорогой внедорожник Karlmann King готовится
София Ротару отказалась выступать в Москве на
Египетская актриса Рания Юсеф за откровенный
Сервис Apple Music появится на колонках Amazon
Пострадавшие от звезды "Дома-2" Александры Черно
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских
Новый бюджетный телефон Nokia получил поддержку
Кортни Кардашьян заморозила свои яйцеклетки "на
Владимир Машков общается с покойным Олегом
Полина Гагарина возмутила поклонников своей
В Китае сильный смог накрыл десятки городов
Глюкоза рассказала о посещении курсов орального
Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине
Звезда "Дома-2" Дмитрий Кварацхелия из-за
Blizzard расскажет о новых играх легендарного
Смартфоны бренда ZTE должны наделить экраном с
В Москве прошел суд над женщиной, насильно
Отечественные знаменитости в армии и в жизни
В "Вечернем Урганте" рэперы показали дисс на
Sony оформила патент на гибкие смартфоны с
Максим Галкин показал зимние забавы Лизы и Гарри
В Ростовской области в пожаре погибли мужчина и
В Японии робот-гуманоид научился водить машину
В 2019 году начнутся госиспытания нового ЗРПК
Фигура Яны Рудковской вызвала множество хвалебных
Новый Toyota RAV4 оценили в 1,7 миллиона рублей
Надежда Сысоева встретила первый день зимы голой
Татьяна Навка представила новые брендовые часы
Рита Дакота всерьез задумывается о ринопластике
Patriot Viper Steel DDR4 показала самую быструю
Просмотреть все новости