Кортни Кардашьян заморозила свои яйцеклетки "на всякий случай"





Недавно Ким Кардашьян в эфире шоу «Семейство Кардашьян» рассказывала о своих прошлых пагубных привычках. Ким откровенно поведала о временах, когда она употребляла запрещённые препараты, о том, как под их действием первый раз выходила замуж, а потом снимала компрометирующее пикантное видео.Теперь же Кортни Кардашьян поделилась откровенным рассказом о заморозке своих яйцеклеток. Известно, Кортни многодетная мама. Она воспитывает троих детей от своего бывшего гражданского супруга и не планировала больше иметь детей. Но, подумав, решилась на сохранение биоматериала «на всякий случай», ведь никто не знает, как дальше сложится судьба. Может Кортни ещё предстоит встретить того мужчину, от которого она захочет родить ребёнка, и с помощью заморозки она сможет иметь такую возможность.