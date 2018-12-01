АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отечественные знаменитости в армии и в жизни
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Полина Гагарина возмутила поклонников своей реакцией на экспертную критику

Реакция Полины Гагариной на критику вокального эксперта Вероники Воршип не на шутку возмутила поклонников. Видеоролик, где Гагарина высмеяла комментарии профессионала появился на YouTube.

Полина Гагарина возмутила поклонников своей реакцией на экспертную критику

Вероника Воршип обратила внимание на вокальные данные популярной российской певицы и заметила, что Полина Гагарина во время исполнения использует такую методику как носовой тванг. Такой вывод вокального эксперта обескуражил звезду, и она позвонила своему педагогу по вокалу, чтобы узнать о чём идет речь.

После того, как Гагарина узнала все "прелести" носового тванга, то не могла сдержать смеха, а "восхищению" профессионализмом эксперта у певицы не было предела.


Фанатов очень удивило поведение фаворитки, но потом все поняли, что Гагарину очень рассердил факт того, что кто-то решился судить ее по вокальным данным. Однако некоторые всячески защищали исполнительницу, утверждая, что Полина адекватно отреагировала на критику.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина возмутила поклонников своей
В Китае сильный смог накрыл десятки городов
Глюкоза рассказала о посещении курсов орального
Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине
Звезда "Дома-2" Дмитрий Кварацхелия из-за
Blizzard расскажет о новых играх легендарного
Смартфоны бренда ZTE должны наделить экраном с
В Москве прошел суд над женщиной, насильно
Отечественные знаменитости в армии и в жизни
В "Вечернем Урганте" рэперы показали дисс на
Sony оформила патент на гибкие смартфоны с
Максим Галкин показал зимние забавы Лизы и Гарри
В Ростовской области в пожаре погибли мужчина и
В Японии робот-гуманоид научился водить машину
В 2019 году начнутся госиспытания нового ЗРПК
Фигура Яны Рудковской вызвала множество хвалебных
Новый Toyota RAV4 оценили в 1,7 миллиона рублей
Надежда Сысоева встретила первый день зимы голой
Татьяна Навка представила новые брендовые часы
Рита Дакота всерьез задумывается о ринопластике
Patriot Viper Steel DDR4 показала самую быструю
Западные СМИ сообщили о романе Риты Оры с Эндрю
Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону в Instagram
Анфису Чехову укусили за "пятую точку" во время
М4 станет последней спортивной BMW с механической
Немецкие ученые впервые увидели "обед"
Николай Евдокимов отошел от оперативного
В Южной Корее сегодня запустили первую в мире
Флагманскую видеокарту Nvidia RTX Titan показали
Королева Елизавета II оказалась в центре скандала
Просмотреть все новости