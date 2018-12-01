Полина Гагарина возмутила поклонников своей реакцией на экспертную критику
Реакция Полины Гагариной на критику вокального эксперта Вероники Воршип не на шутку возмутила поклонников. Видеоролик, где Гагарина высмеяла комментарии профессионала появился на YouTube.
Вероника Воршип обратила внимание на вокальные данные популярной российской певицы и заметила, что Полина Гагарина во время исполнения использует такую методику как носовой тванг. Такой вывод вокального эксперта обескуражил звезду, и она позвонила своему педагогу по вокалу, чтобы узнать о чём идет речь.
После того, как Гагарина узнала все "прелести" носового тванга, то не могла сдержать смеха, а "восхищению" профессионализмом эксперта у певицы не было предела.
Фанатов очень удивило поведение фаворитки, но потом все поняли, что Гагарину очень рассердил факт того, что кто-то решился судить ее по вокальным данным. Однако некоторые всячески защищали исполнительницу, утверждая, что Полина адекватно отреагировала на критику.
Вероника Воршип обратила внимание на вокальные данные популярной российской певицы и заметила, что Полина Гагарина во время исполнения использует такую методику как носовой тванг. Такой вывод вокального эксперта обескуражил звезду, и она позвонила своему педагогу по вокалу, чтобы узнать о чём идет речь.
После того, как Гагарина узнала все "прелести" носового тванга, то не могла сдержать смеха, а "восхищению" профессионализмом эксперта у певицы не было предела.
Фанатов очень удивило поведение фаворитки, но потом все поняли, что Гагарину очень рассердил факт того, что кто-то решился судить ее по вокальным данным. Однако некоторые всячески защищали исполнительницу, утверждая, что Полина адекватно отреагировала на критику.