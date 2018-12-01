Полина Гагарина возмутила поклонников своей реакцией на экспертную критику





Вероника Воршип обратила внимание на вокальные данные популярной российской певицы и заметила, что Полина Гагарина во время исполнения использует такую методику как носовой тванг. Такой вывод вокального эксперта обескуражил звезду, и она позвонила своему педагогу по вокалу, чтобы узнать о чём идет речь.После того, как Гагарина узнала все "прелести" носового тванга, то не могла сдержать смеха, а "восхищению" профессионализмом эксперта у певицы не было предела.Фанатов очень удивило поведение фаворитки, но потом все поняли, что Гагарину очень рассердил факт того, что кто-то решился судить ее по вокальным данным. Однако некоторые всячески защищали исполнительницу, утверждая, что Полина адекватно отреагировала на критику.