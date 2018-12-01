Владимир Машков общается с покойным Олегом Табаковым

Машков, принявший на себя руководство "Табакеркой", признался, что продолжает общение со своим коллегой и наставником Табаковым. Хотя состав театра не сразу одобрил реформации нового худрука, последний уверяет, что поступает в точности так, как хотел покойный артист. Звезда сериала "Ликвидация" заявил, что Табаков хотел нести традиции МХТ долгие годы подряд.Артисту удалось предвидеть будущее своего театра, и понял это Машков благодаря книгам мастера. Посредством их наставник и ученик продолжают общаться даже сейчас.При этом сразу после смерти бывшего руководителя и перехода должности к новому, кандидатуру 55-летнего Машкова многие актёры приняли в штыки. Он стал очень серьёзным и требовательным к составу. Однако с течением времени в "Табакерке" вновь появилась дружественная рабочая атмосфера, а Машков уделяет театру всё своё время, пропустив даже недавний день рождения.Как вспоминает супруга Табакова, отношения между ним и нынешним худруком не всегда были идеальными. Друзья могли долго не разговаривать, однако покойный артист всегда умел прощать.