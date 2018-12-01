АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Владимир Машков общается с покойным Олегом Табаковым

Владимир Машков рассказал, что общается с покойным Олегом Табаковым, выполняя его указания. Ушедшему из жизни худруку удалось предвидеть происходящее с его театром.

Владимир Машков общается с покойным Олегом Табаковым

Машков, принявший на себя руководство "Табакеркой", признался, что продолжает общение со своим коллегой и наставником Табаковым. Хотя состав театра не сразу одобрил реформации нового худрука, последний уверяет, что поступает в точности так, как хотел покойный артист. Звезда сериала "Ликвидация" заявил, что Табаков хотел нести традиции МХТ долгие годы подряд.

Артисту удалось предвидеть будущее своего театра, и понял это Машков благодаря книгам мастера. Посредством их наставник и ученик продолжают общаться даже сейчас.

При этом сразу после смерти бывшего руководителя и перехода должности к новому, кандидатуру 55-летнего Машкова многие актёры приняли в штыки. Он стал очень серьёзным и требовательным к составу. Однако с течением времени в "Табакерке" вновь появилась дружественная рабочая атмосфера, а Машков уделяет театру всё своё время, пропустив даже недавний день рождения.

Как вспоминает супруга Табакова, отношения между ним и нынешним худруком не всегда были идеальными. Друзья могли долго не разговаривать, однако покойный артист всегда умел прощать.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый дорогой внедорожник Karlmann King готовится
София Ротару отказалась выступать в Москве на
Египетская актриса Рания Юсеф за откровенный
Сервис Apple Music появится на колонках Amazon
Пострадавшие от звезды "Дома-2" Александры Черно
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских
Новый бюджетный телефон Nokia получил поддержку
Кортни Кардашьян заморозила свои яйцеклетки "на
Владимир Машков общается с покойным Олегом
Полина Гагарина возмутила поклонников своей
В Китае сильный смог накрыл десятки городов
Глюкоза рассказала о посещении курсов орального
Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине
Звезда "Дома-2" Дмитрий Кварацхелия из-за
Blizzard расскажет о новых играх легендарного
Смартфоны бренда ZTE должны наделить экраном с
В Москве прошел суд над женщиной, насильно
Отечественные знаменитости в армии и в жизни
В "Вечернем Урганте" рэперы показали дисс на
Sony оформила патент на гибкие смартфоны с
Максим Галкин показал зимние забавы Лизы и Гарри
В Ростовской области в пожаре погибли мужчина и
В Японии робот-гуманоид научился водить машину
В 2019 году начнутся госиспытания нового ЗРПК
Фигура Яны Рудковской вызвала множество хвалебных
Новый Toyota RAV4 оценили в 1,7 миллиона рублей
Надежда Сысоева встретила первый день зимы голой
Татьяна Навка представила новые брендовые часы
Рита Дакота всерьез задумывается о ринопластике
Patriot Viper Steel DDR4 показала самую быструю
Просмотреть все новости