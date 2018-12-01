В Москве прошел суд над женщиной, насильно отправившей дочь в наркоклинику
В Хамовническом суде Москвы вынесли приговор женщине, которая отправила на принудительное лечение в наркологическую клинику свою дочь. Осужденную признали виновной в похищении человека группой лиц и приговорили 3,5 годам тюрьмы. Двое подельников женщины проведут в колонии по три года.
По данным следствия, в апреле 2016 года двое знакомых женщины за 300 долларов похитили ее дочь и привезли в клинику. По словам осужденной, ее дочь много лет употребляет каннабис и почти не принимала участия в воспитании своего ребенка. Адвокат пострадавшей подчеркнул, что его подзащитная не являлась наркоманкой, и необходимости в ее принудительном лечении не было. На самом деле осужденная хотела избавиться от дочери и продать свою квартиру без учета интересов пострадавшей и внучки.
Кроме того, по словам правозащитника, его клиент намерен восстановить свои права на квартиру. Ее мать незаконно приватизировала жилье и не включила в документы пострадавшую.
По данным следствия, в апреле 2016 года двое знакомых женщины за 300 долларов похитили ее дочь и привезли в клинику. По словам осужденной, ее дочь много лет употребляет каннабис и почти не принимала участия в воспитании своего ребенка. Адвокат пострадавшей подчеркнул, что его подзащитная не являлась наркоманкой, и необходимости в ее принудительном лечении не было. На самом деле осужденная хотела избавиться от дочери и продать свою квартиру без учета интересов пострадавшей и внучки.
Кроме того, по словам правозащитника, его клиент намерен восстановить свои права на квартиру. Ее мать незаконно приватизировала жилье и не включила в документы пострадавшую.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:43