В Москве прошел суд над женщиной, насильно отправившей дочь в наркоклинику





По данным следствия, в апреле 2016 года двое знакомых женщины за 300 долларов похитили ее дочь и привезли в клинику. По словам осужденной, ее дочь много лет употребляет каннабис и почти не принимала участия в воспитании своего ребенка. Адвокат пострадавшей подчеркнул, что его подзащитная не являлась наркоманкой, и необходимости в ее принудительном лечении не было. На самом деле осужденная хотела избавиться от дочери и продать свою квартиру без учета интересов пострадавшей и внучки.Кроме того, по словам правозащитника, его клиент намерен восстановить свои права на квартиру. Ее мать незаконно приватизировала жилье и не включила в документы пострадавшую.