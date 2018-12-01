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В Ростовской области в пожаре погибли мужчина и женщина

В Ростовской области в пожаре погибли мужчина и женщина. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, возгорание случилось минувшей ночью в одном из жилых домов села Болдыревка.

В Ростовской области в пожаре погибли мужчина и женщина

Трагический инцидент зафиксирован в Родионово-Несветайском районе области. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Звонок о пожаре на дежурный пульт поступил около двух часов ночи. О ликвидации пожара экстренные службы отчитались спустя полчаса.

В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:12

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