В Ростовской области в пожаре погибли мужчина и женщина
В Ростовской области в пожаре погибли мужчина и женщина. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, возгорание случилось минувшей ночью в одном из жилых домов села Болдыревка.
Трагический инцидент зафиксирован в Родионово-Несветайском районе области. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Звонок о пожаре на дежурный пульт поступил около двух часов ночи. О ликвидации пожара экстренные службы отчитались спустя полчаса.
В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам.
Трагический инцидент зафиксирован в Родионово-Несветайском районе области. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Звонок о пожаре на дежурный пульт поступил около двух часов ночи. О ликвидации пожара экстренные службы отчитались спустя полчаса.
В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:12