В "Вечернем Урганте" рэперы показали дисс на Волочкову

"Я просто всеми возможными способами спасала папу. Во второй серии вам покажут шоу, которое эти люди мне устроили", - объяснилась Волочкова.

Ко Дню защиты животных 30 ноября в шоу "Вечерний Ургант" приглашённые русские рэперы записали шуточный дисс на Волочкову. Как объяснил ведущий, собаки решили отомстить балерине за жестокость с помощью музыкального баттла. В ролике псы пригрозили звезде порвать её пуанты, найти в доме наркотики и многое другое, если она не извинится.Хотя зрители нашли выпуск очень остроумным, для самой примы инцидент обернулся большим стрессом. Начался скандал с того, что ссору Волочковой с семьёй отца показали в передаче "Новые русские сенсации".Поскольку балерина считает, что гражданская жена родителя и её дочь его ни во что не ставят, она выгнала всех жильцов из квартиры. От злости знаменитость даже пнула ногой подвернувшегося бульдога. За это на приму обрушились не только хейтеры, но также Настасья Самбурская.В своём Instagram Волочкова выложила извинения за поступок, объяснив, что пёс больше испугался ругани, чем пинка. Затем на странице блогерши появилось фото с бульдогом, где балерина выглядит настоящей собачницей, впрочем, пользователей соцсети это не убедило.