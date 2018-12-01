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В 2019 году начнутся госиспытания нового ЗРПК "Панцирь"

В 2019 году начнутся государственные испытания нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ-СВ», сообщается на сайте госзакупок. На данное время комплекс проходит предварительные испытания, которые планируют закончить к следующему году.

В 2019 году начнутся госиспытания нового ЗРПК "Панцирь"

По заявленной на сайте информации, новая версия комплекса обладает значительно улучшенными характеристиками. Он оснащён новым радиолокационным модулем с установленной фазированной решёткой и новыми зенитными ракетами повышенного радиуса действия. Более подробная информация пока не сообщается.

По ранее сообщавшейся холдингом «Высокоточные комплексы» информации, было известно о разработке ЗРПК «Панцирь», одной из основных функций которого будет являться борьба с беспилотниками. Известно только название новой разработки «Панцирь-С1М», остальная информация пока сугубо конфиденциальна.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» является комплексом противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Его не модернизированная версия обнаруживает около двенадцати целей, а основной задачей является прикрытие зенитно-ракетных комплексов большого радиуса действия. Оснащён ракетными установками 76 и 90 мм, а также 30-мм пушкой, боезапасом на 1,5 тысячи выстрелов и 12 ракет.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:55

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