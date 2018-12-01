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Sony оформила патент на гибкие смартфоны с прозрачными экранами

Компания Sony 22 ноября оформила патент на смартфоны, которые будут гибкими и с прозрачными экранами, которые состоят из 2 матриц. Подобные технологии уже были зарегистрированы в Америке и Японии.

Sony оформила патент на гибкие смартфоны с прозрачными экранами

Сообщается, что весьма необычной особенностью новых смартфонов от Sony являются гибкий экран, который к тому же еще и полностью прозрачный. Если судить по концептам, новинки получат 3 режима изображения такие, как прозрачный или на половину прозрачный, а также непрозрачный. Для того, чтобы получить этот эффект, разработчик задействует 2 матрицы. Одна из них станет изучать свет, а другая начнет его либо пропускать, либо поглощать. Картинка на смартфоне, в первом случае, будет обычная, а во втором будет прозрачной. Также сообщается, что новинку можно будет использовать с обеих сторон.

Компания Sony планирует экран на смартфоне сделать гибким. Например, новинку можно будет скручивать в рулон или складывать как книгу. Пока нет никакой информации о том, когда новые модели будут представлены или какая у них будет цена.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15

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