Sony оформила патент на гибкие смартфоны с прозрачными экранами





Сообщается, что весьма необычной особенностью новых смартфонов от Sony являются гибкий экран, который к тому же еще и полностью прозрачный. Если судить по концептам, новинки получат 3 режима изображения такие, как прозрачный или на половину прозрачный, а также непрозрачный. Для того, чтобы получить этот эффект, разработчик задействует 2 матрицы. Одна из них станет изучать свет, а другая начнет его либо пропускать, либо поглощать. Картинка на смартфоне, в первом случае, будет обычная, а во втором будет прозрачной. Также сообщается, что новинку можно будет использовать с обеих сторон.Компания Sony планирует экран на смартфоне сделать гибким. Например, новинку можно будет скручивать в рулон или складывать как книгу. Пока нет никакой информации о том, когда новые модели будут представлены или какая у них будет цена.