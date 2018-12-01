Blizzard расскажет о новых играх легендарного Diablo на ПК в 2019 году





Информация стала известна после бурной реакции на презентации BlizzCon, когда ничего не рассказали о выпуске новинок для настольных ПК. На форуме BattleNet менеджер с сетевым именем Nevalistis пролил свет на будущее любимой геймерской франшизы Diablo.Так, в 2019 году компания намерена анонсировать некоторые разработки. Юзеры увидели здесь намёк на запись геймплея или же выпуск демо-версии игр."Есть большое количество планов на вселенную Diablo в нескольких проектах", - поделился Nevalistis. Менеджер отметил, что разработчики стремятся оправдать ожидания пользователей и создать достойный Diablo.