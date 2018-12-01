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В Японии робот-гуманоид научился водить машину

В Японии робот-гуманоид, созданный Университетом Токио, научился водить машину Toyota. Андроид умеет обнаруживать препятствия и тормозить.

В Японии робот-гуманоид научился водить машину

Как пишет IEEE Spectrum, команда токийских инженеров представила очередного робота, который освоил элементарные навыки вождения обычного автомобиля. Тест, снятый на видео, разработчики провели на Toyota COMS, никак не подстраивая руль и педали. Руки и ноги андроида собраны из множества составных частей, а электродвигатели передают на них импульс благодаря тросовой системе.

В ролике можно видеть, как робот вращает рулевое колесо одноместной машины и давит на педали тормоза и газа. Благодаря сложной системе обнаружения андроид может следить за перемещениями пешеходов и другого транспорта.

Так, когда на дорогу вышел человек, водитель стал тормозить. Отметим, что делал он это пока что крайне медленно, а ехала Toyota на очень низкой скорости.


Робот-автомобилист является не первой разработкой японских инженеров. Ранее они продемонстрировали первого андроида, делающего обратное сальто, по имени Atlas. Хотя роботы сотрудников университета весьма перспективны, на данном этапе им недостаёт ловкости, присущей настоящим людям.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00

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