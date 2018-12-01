Надежда Сысоева встретила первый день зимы голой

34-летняя Сысоева показала подписчикам микроблога эротический черно-белый кадр, на котором знаменитость позирует совершенно обнаженной. Надежда прикрывает грудь руками, а распущенные волосы и полуоткрытые губы выглядят весьма соблазнительно. Однако вместо страстных признаний светская львица просто интересуется погодой: "Доброе зимнее утро, отпишитесь страна у кого какая температура 1 декабря???".Фанаты принялись отвечать, выписывая в комментариях: "Узбекистан +10", "Томск -21", "В Калуге -10". Некоторые отметили, что Сысоевой при -14 вообще жарко в Москве. Многочисленные подписчики порадовались за фаворитку и отметили, что Надежда в хорошей форме.