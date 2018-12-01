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Надежда Сысоева встретила первый день зимы голой

Звезда «Comedy Woman» Надежда Сысоева решила встретить первый день зимы голой и порадовать многочисленных фанатов в Instagram. Горячий снимок артистки не только согрел мужские сердца, но и оставил место для бурной фантазии.

Надежда Сысоева встретила первый день зимы голой

34-летняя Сысоева показала подписчикам микроблога эротический черно-белый кадр, на котором знаменитость позирует совершенно обнаженной. Надежда прикрывает грудь руками, а распущенные волосы и полуоткрытые губы выглядят весьма соблазнительно. Однако вместо страстных признаний светская львица просто интересуется погодой: "Доброе зимнее утро, отпишитесь страна у кого какая температура 1 декабря???".

Фанаты принялись отвечать, выписывая в комментариях: "Узбекистан +10", "Томск -21", "В Калуге -10". Некоторые отметили, что Сысоевой при -14 вообще жарко в Москве. Многочисленные подписчики порадовались за фаворитку и отметили, что Надежда в хорошей форме.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:16

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