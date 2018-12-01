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Новый Toyota RAV4 оценили в 1,7 миллиона рублей

Обновленный автомобиль Toyota RAV4 стал одним из самых ожидаемых на российских рынках. Сейчас стало известно, что данный кроссовер оценили в 1,7 миллиона рублей.

Новый Toyota RAV4 оценили в 1,7 миллиона рублей

Обновленная машина от компании Toyota оборудована 2,5-литровым мотором, а также более 200 лошадиных сил. Также автомобиль имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и набор систем безопасности Safety Sence 2.0. Внешний вид обновленной Toyota RAV4 тоже изменился, модель получила светодиодные фары и панорамную крышу.

Новый Toyota RAV4 оценили в 1,7 миллиона рублей

Сообщается, что на российских рынках этот автомобиль появится не раньше 2019 года. Но вот американцы уже могут купить обновленный автомобиль Toyota RAV4, поскольку презентация данной модели уже состоялась в Нью-Йорке. Эксперты уже успели оценить кроссовер и даже назвали его одним из самых качественных.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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